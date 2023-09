Swift Observatoire Spotlights Black Hole Gobbling Up Stars

De Swift Observatoire vun der NASA huet viru kuerzem e schwaarzt Lach observéiert, genannt Swift J023017.0+283603, dat 500 Millioune Liichtjoer ewech an der Galaxis 2MASX J02301709+2836050 läit. D'Daten suggeréieren datt dëst schwaarzt Lach intermittent Stäre verbraucht all Kéier wann se kommen. Dëst Phänomen, bekannt als widderhuelend Gezäite Stéierungen Event, gouf virdru an anere schwaarze Lächer gesinn, sou wéi ASASSN-14ko am Joer 2021.

Schwaarz Lächer sinn onheemlech dichten Objete mat energesche Ëmfeld. Si sammelen Matière an Disken a verbrauchen dat iwwerhëtzt Material dat an hiren Eventhorizont fällt. Wann e Stär gravitativ vun engem schwaarze Lach agefaange gëtt, gëtt e vu sengem Material all Kéier wann en no kënnt. Am Fall vum Swift J0230 verbraucht e schwaarzt Lach iwwer 200,000 mol d'Mass vun der Sonn dräi Äerdmassen vum Stär mat all Passage.

Allerdéngs ass et méiglech datt dëse Stär net komplett verbraucht ass. Astronomen hunn schwaarz Lächer observéiert, déi stellare Material regurgitéieren, déi se an der Vergaangenheet verbraucht hunn. D'Ënnerscheedung tëscht Gezäite Stéierungsevenementer an der Erhuelung vun aktive galaktesche Käre (AGNs), déi supermassiv schwaarz Lächer sinn, déi massiv Jets vu Material emittéieren, kann Erausfuerderung sinn.

De Swift Observatoire, deen am Joer 2004 gestart gouf, war instrumental fir eist Verständnis vun der Astrophysik ze förderen. De Phil Evans, en Astrophysiker vun der Universitéit vu Leicester, huet dem Observatoire seng Fäegkeet gelueft fir sech un nei Fuerschungsberäicher unzepassen. Weider Etude ass néideg fir d'Dynamik vum Schwaarze Lach a Stäresystem besser ze verstoen, awer dës nei Observatioun dréit zu eisem Wëssen iwwer dës faszinéierend kosmesch Phänomener bäi.

