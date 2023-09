Computer Vision Beneficer fir Abléck an Lithium-Ion Batterien ze spären

Fuerscher hunn Computervisioun benotzt, eng Form vu Maschinnléieren, fir e méi déif Verständnis ze kréien wéi nofëllbar Lithium-Ion Batterien funktionnéieren. Duerch virsiichteg Ënnersichung vun Röntgenfilmer vun Batterieelektroden um Nanoskala Niveau, hunn d'Wëssenschaftler virdru verstoppte kierperlech a chemesch Detailer entdeckt. Dësen Duerchbroch huet d'Potenzial fir d'Effizienz vu Lithium-Ion Batterien ze verbesseren, mat méi breet Uwendungen fir komplex Systemer wéi Zell Divisioun an Embryonen ze verstoen.

D'Studie, gefouert vu Fuerscher vum Department of Energy's SLAC National Accelerator Laboratory, Stanford University, MIT, an dem Toyota Research Institute, konzentréiert sech op Lithium Eisenphosphat (LFP) Partikelen. LFP-Partikelen, déi mat enger dënnter Schicht vu Kuelestoff fir eng verbessert elektresch Konduktivitéit beschichtet sinn, ginn allgemeng an de positiven Elektroden vu Lithium-Ion-Batterien fonnt.

Fir déi intern Prozesser vun de Batterien ze beobachten, huet d'Fuerschungsteam transparent Batteriezellen mat zwou Elektroden erstallt, déi vun enger Elektrolytléisung ëmgi sinn, déi fräi bewegt Lithium-Ionen enthält. Duerch dëse Setup konnten se d'Bewegung vu Lithium-Ionen während der Oplued- an Entladungszyklus verfollegen. Dëse Prozess, bekannt als Interkalatioun, involvéiert d'Ionen déi an d'LFP-Partikelen erakommen a verloossen.

LFP ass héich bedeitend an der Batterieindustrie wéinst senge niddrege Käschte, Sécherheetsrekord, an Notzung vu villen Elementer, wat et besonnesch relevant mécht am elektresche Gefiermaart.

D'Zesummenaarbecht tëscht Fuerscher huet virun aacht Joer ugefaang wéi de MIT Professer Martin Bazant an de Stanford säi William Chueh hir Expertise a mathematescher Modellerung a fortgeschratt Röntgenmikroskopie kombinéiert hunn fir Batteriepartikelen ze studéieren. Si hunn spéider Maschinnléierinstrumenter integréiert fir Batterietesten ze beschleunegen an optimal Lademethoden z'identifizéieren. Déi aktuell Etude hëlt et e Schrëtt weider andeems d'Computervisioun benotzt gëtt fir Nanoskala Röntgenfilmer aus 2016 ze analyséieren. Dës Technik erlaabt e méi ëmfaassend Verständnis vun de Lithium-Insertiounsreaktiounen bannent LFP-Partikelen.

Duerch d'Pixeléierung vun den Röntgenbilder kënnen d'Fuerscher d'Konzentratioun vu Lithium-Ionen op all Punkt am Partikel erfaassen. Dëst erlaabt hinnen Filmer ze kreéieren déi de Flux vu Lithium-Ionen an an aus de Partikelen illustréieren wärend der Ladung an der Entladung.

D'Analyse vun den Röntgenbilder hunn d'Fuerscher festgestallt datt d'Bewegung vu Lithium-Ionen am Material enk mat Computersimulatioune virdru vum Bazant entwéckelt gouf. Si hunn 180,000 Pixel als Miessunge benotzt fir e Berechnungsmodell ze trainéieren deen d'Net-Gläichgewiicht Thermodynamik an d'Reaktiounskinetik vum Batteriematerial präzis beschreift.

Zousätzlech huet d'Etude opgedeckt datt Variatiounen am Taux vun der Lithium-Ion-Absorptioun iwwer d'Uewerfläch vum Partikel mat der Dicke vun der Kuelestoffbeschichtung korreléiert sinn. Dës Entdeckung hindeit datt d'Optimiséierung vun der Dicke vun der Kuelestoffschicht potenziell d'Batterieeffizienz kéint verbesseren - e wichtege Fortschrëtt am Batteriedesign.

D'Resultater vun dëser Etude bidden Abléck an d'Optimiséierung vu Lithium Eisenphosphatelektroden a weisen d'Potenzial vu Maschinnléieren a fortgeschratt Bildungstechniken bei der Entféierung vun de Mystère vu Materialien a Systemer. Dësen Duerchbroch mécht net nëmmen de Wee fir Fortschrëtter an der Batterietechnologie, mee hält och Verspriechen fir Musterbildung an anere chemeschen a biologesche Systemer ze studéieren.

