Nei Etude fënnt schiedlech Pestiziden am Bee Pollen an Irland

Eng rezent Etude vum Trinity College Dublin an der Dublin City University huet d'Liicht op de schiedlechen Impakt vu Pestiziden op verschidde Bienenarten an Irland beliicht. D'Fuerscher hunn Erntepollen vun 12 verschiddene Plazen am Land ënnersicht an d'Niveaue vun de Rescht Pestiziden analyséiert. Si hunn och Pollen vun Hunnegbienen a Bommeleeër op dëse Site gesammelt.

D'Etude huet opgedeckt datt Bommeleeër Pollen déi héchst Zuel vu Verbindungen a Pestiziddetektiounen haten am Verglach mat aner Zorte vu Pollen. Besonnesch betrëfft war d'Präsenz vun Neonicotinoid Insektiziden am Bommeleeër Pollen. Neonicotinoiden si bekannt als schiedlech fir Bienen an aner Déieren.

Wat nach méi beonrouegend war, war datt vill vun den entdeckten Pestiziden net viru kuerzem op d'Felder applizéiert goufen, wou de Pollen gesammelt gouf. Dëst hindeit datt dës Chemikalien entweder laang an der Ëmwelt bleiwen oder datt d'Rescht vu Planzen an anere Beräicher an der Fudderberäich vu Bienen kommen.

D'Elena Zioga, den éischten Autor vun der Studie an e PhD Kandidat an der Trinity School of Natural Sciences, huet hir Suergen iwwer d'Resultater ausgedréckt. Si betount datt e puer vun dësen gëftege Pestiziden fir op d'mannst dräi Joer net an de gepréifte Felder benotzt goufen, wat implizéiert datt d'Chemikalien an de Feldkante bestoe bleiwen oder datt Bienen kontaminéiert Pollen vun iwwer de gepréifte Felder sammelen.

Eng aner bedeitend Entdeckung vun der Studie war datt verschidde Bienenarten u verschidden Aarte vu Pestiziden ausgesat waren. Honeybee Pollen gouf fonnt meeschtens kontaminéiert mat Fungiziden, während Bommeleeër Pollen haaptsächlech mat Neonicotinoid Insektiziden verschmotzt war.

Zioga huet d'Wichtegkeet betount fir verschidde Bienenarten ze berücksichtegen wann Dir Pestizidexpositioun beurteelt. Si sot datt d'Benotzung vun Hunnegbienen als eenzeg Referenz fir d'Belaaschtung vu Pestiziden net e komplett Bild gëtt. Béid Hunnegbienen a Bommeleeër spillen entscheedend Rollen an der Bestëmmungsservicer an ënnerstëtzen gesond Ökosystemer.

Dës Etude beliicht d'betreffend Präsenz vu schiedleche Pestiziden am Biepollen an Irland. Weider Fuerschung ass gebraucht fir déi laangfristeg Implikatioune vun dëse Pestizidreschter op Bienenpopulatiounen a méi breet Biodiversitéit ze verstoen.

Quellen:

- Trinity College Dublin

- Dublin City University