SatVu's HotSat-1 Satellite erfaasst Éischt Biller vun der Äerd Hëtzt Variatiounen

SatVu, eng UK-baséiert Klimatechfirma, huet déi éischt Biller vu sengem HotSat-1 Satellit enthüllt, deen als "Weltthermometer" bezeechent gëtt. Gestart am Juni u Bord vun der SpaceX Falcon 9 Rakéit, zielt dësen banebriechende thermesche Imaging Satellit wäertvoll Abléck iwwer wirtschaftlech Aktivitéit an Energieeffizienz ze bidden.

Am Géigesaz zu konventionelle Satellitte, déi op siichtbar Liicht vertrauen, konzentréiert HotSat-1 sech op d'Iwwerwaachung vun Infraroutstrahlung fir d'Hëtzt ze verstoen, déi vun Objeten a Landschaften emittéiert gëtt. Duerch d'Erfaassung vun Temperaturdifferenzen a Beräicher wéi Las Vegas a Chicago, mat enger bemierkenswäerter Opléisung vun 10 Meter, liwwert de Satellit wäertvoll Daten fir verschidden Industrien.

Ee bemierkenswäert Benotzungsfall, deen vun der Firma beliicht ass, ass d'Fäegkeet fir Bëschbränn méi effektiv ze iwwerwaachen. Zum Beispill huet de Satellit en detailléierte thermesche Foussofdrock vun de Bëschbränn festgehalen, déi am Juni d'Nordwestlech Territoiren vu Kanada verwüst hunn. Dës héichopléisend Donnéeën kënne vu Pompjee benotzt ginn fir de Fortschrëtt vu Feierfronten ze verfolgen, besonnesch a kritesche Beräicher no bei populéierte Regiounen.

Am Géigesaz zu existente Satellitte wéi den Landsat vun der NASA an dem Europäesche Sentinel, déi thermesch Daten bei grober Opléisungen vun 100 bis 1,000 Meter sammelen, bitt HotSat-1 eng onendlech Genauegkeet. Et erméiglecht Stadplaner fir d'Wärmeverbreedung an d'Energieverloscht vu Gebaier, Pipelines a Fabriken besser ze verstoen, d'Entwécklung vu méi energieeffizienten Infrastrukturen erliichtert fir de Klimawandel Bedenken unzegoen.

D'Erkennung vun Hëtztsignaler aus dem Weltraum stellt eenzegaarteg Erausfuerderunge vir, well Infrarout Liicht méi schwéier ass ze erfaassen wéi synthetesch Aperture Radar (SAR) Signaler. SatVu benotzt eng lues Shutter Technik fir d'Biller ze erfassen, fir Kloerheet ze garantéieren trotz der Geschwindegkeet vum Satellit vu 7 Kilometer pro Sekonn.

HotSat-1 ass den éischte vun aacht Satellitte geplangt fir Start vu SatVu, déi bis elo $ 37.1 Milliounen u Venture Capital Finanzéierung geséchert huet. D'Firma zielt hiren zweete Satellit an ongeféier engem Joer ze starten.

