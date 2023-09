Déi eelst Holzstruktur daten eng hallef Millioun Joer zréck an Zambia entdeckt

By

Archäologen hunn eng banebriechend Entdeckung um prehistoresche Site vu Kalambo Falls an Zambia gemaach. Si hunn déi eelst Holzstruktur entdeckt déi jeemools fonnt gouf, daten bal eng hallef Millioun Joer zréck. Déi gutt erhale Struktur werft Liicht op déi fortgeschratt Fäegkeeten vun eisen antike Vorfahren. D'Find suggeréiert datt se méi technologesch fortgeschratt waren wéi virdru gegleeft.

D'Holzstruktur gouf bei Kalambo Falls entdeckt, no bei der Grenz mat Tanzania. Et gëtt geschat op d'mannst 476,000 Joer al ze sinn, virun der Evolutioun vum Homo sapiens. D'Holz weist Schnëttmarken, déi beweisen datt Steeninstrumenter benotzt gi fir zwee grouss Logbicher mateneen ze verbannen. D'Struktur gëtt ugeholl datt se als Plattform gedéngt hunn, Spadséiergank, oder opgehuewe Wunneng, entworf fir eis Vorfahren iwwer dem Waasser ze halen.

Nieft der hëlzener Struktur goufen och eng Sammlung vun hëlzent Handwierksgeschir dorënner e Keil an engem Gruef Stéck op der Plaz fonnt. Wärend et scho bekannt war datt fréi Mënschen Holz während dëser Zäit benotzt hunn, war et normalerweis fir limitéiert Zwecker wéi Feierstart oder Juegd.

Lead Autor vun der Studie, Larry Barham vun der University of Liverpool, sot datt d'Entdeckung vun der Struktur eng "Chance Entdeckung" war, déi während enger Ausgruewung am Joer 2019 gemaach gouf. däitlech méi al.

D'Erhaalung vum antike Holz ass eng Erausfuerderung wéinst senger Tendenz ze verrotten a minimale Spuer fir den historesche Rekord hannerloossen. Wéi och ëmmer, den héije Waasserniveau bei Kalambo Falls gëtt ugeholl datt hien zu der aussergewéinlecher Erhaalung vun der Struktur iwwer d'Joerhonnerte bäigedroen huet.

D'Fuerscher konnten den Alter vun der hëlze Struktur präzis bestëmmen mat enger neier daten Method genannt Lumineszenz daten. Duerch d'Messung vun der leschte Kéier datt Mineralstoffer u Sonneliicht ausgesat waren, hunn se entdeckt datt d'Struktur op d'mannst 476,000 Joer al ass.

Dës Entdeckung liwwert wäertvoll Abléck an d'Fäegkeeten an d'technologesch Fortschrëtter vun eisen antike Vorfahren. Et weist och un datt fréi Mënschen Phantasie a Fäegkeeten besat hunn, déi néideg waren fir komplex Holzstrukturen ze konstruéieren laang ier Homo sapiens entstanen ass.

