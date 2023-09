By

Eng nei Ära vu Weltraumfuerschung an Deep Space Commerce ass um Horizont wéi privat Firmen a Regierungen op Missioune starten fir zougänglech natierlech Ressourcen am Weltraum ze fannen an ze extrahieren.

Am August huet Indien Geschicht gemaach andeems hien déi éischt mëll Landung no beim Südpol vum Mound gemaach huet. Dës Low-Cost Missioun huet d'Präsenz vu Waasser am Moundregolith bestätegt, wat den opkomende Paradigma vun enger globaler Ressource Rush beliicht fir Moundwaasser ze extrahieren.

Weltraum Solarenergie ass eng féierend Optioun fir Entwécklung, lackelt opkomende Wirtschaft wéi Indien an d'Vereenegt Arabesch Emirater, zesumme mat etabléierte Weltraummuechten a private kommerziellen Firmen.

D'USA a China entwéckelen och kompetitiv international Zesummenaarbechten, d'Artemis Accords an d'International Lunar Research Station, respektiv, fir Zougang zu Raumressourcen z'entwéckelen an z'entwéckelen.

Technologesch Innovatioun huet Moundmissioune méi bezuelbar gemaach, mat falende Startkäschten an erofgaang Raumschëff Designkäschte sinn déi wirtschaftlech Faktoren, déi d'Kommerzialiséierung vum Weltraum an de Moundressource Rush féieren.

SpaceX a Blue Origin sinn zwee amerikanesch Firmen, déi super schwéier Lift Startfahrzeuge entwéckelen, déi fäeg sinn bis zu 100 Tonnen an eng niddreg Äerdëmlafbunn ze bréngen.

Moundliichtflüchtege wéi Waasser a Regolith sinn déi primär Weltraumressourcen. Waasser am Weltraum gëtt als "Ueleg" vum Sonnesystem ugesinn, an de Moundsüdpol hält bedeitend Waasserablagerungen.

Waasser aus dem Mound extrahéieren ass méi einfach wéi et vun der Äerd ze transportéieren wéinst der niddereger Schwéierkraaft vum Mound, an et kann a Waasserstoff a Sauerstoff opgedeelt ginn fir Rakéitebrennstoff ze produzéieren.

D'Produktioun vu Raumschëff Brennstoff aus Moundwaasser kann d'Ëmlafwirtschaft verbesseren, d'Verteidegungsaktivitéiten an der Äerdëmlafbunn ënnerstëtzen, an de Wee fir d'mënschlech Exploratioun vum Mound a Mars opmaachen.

Nieft Waasser, Regolith um Mound, Mars, an Asteroiden enthält Materialien, déi benotzt kënne ginn fir Liewensraim, Basen a Minen op planetaresch Uewerflächen ze bauen, déi vital Ressourcen fir zukünfteg Astronauten ubidden.

Viru kuerzem huet d'NASA's MOXIE Experiment op der Perseverance Rover erfollegräich Sauerstoff aus der Kuelendioxidatmosphär vum Mars produzéiert, wat d'Potenzial fir d'Produktioun vun Raumressourcen demonstréiert.

Andeems d'Raumressourcen benotzt ginn, kënnen zukünfteg Entdecker "vum Land liewen", d'wirtschaftlech Barrière vun der Mass wesentlech reduzéieren an d'Mound- a Mars-Siidlung erméiglechen.

Zousätzlech kann Regolith eng Quell vun nëtzlechen Metaller an aner Wueren sinn, déi op d'Äerd zréckkommen, an d'wuessend Nofro fir Metaller am propperen Energietransitioun entspriechen.

Wéi d'Präisser eropgoen an d'Ëmwelt- a sozial Konsequenzen aus dem traditionelle Biergbau op der Äerd entstinn, ginn Fortschrëtter an der Weltraumressourcenextraktioun, wéi zum Beispill Deep Sea Mining an Asteroid Mining, als exotesch Alternativen exploréiert.

Definitiounen:

– Moundregolith: D'Schicht vu lockeren, fragmentéierte Material, deen de festen Fiels vun der Mounduewerfläch iwwerdeckt.

- Moundliichtflüchtege: Substanzen déi kënne verdampen oder verdampen.

- Artemis Accords: Eng Rei vu Prinzipien fir international Zesummenaarbecht iwwer Weltraumfuerschung an Notzung, gefouert vun den USA.

- International Lunar Research Station: E proposéierte Kollaboratiounsprojet tëscht China an anere Länner fir Moundfuerschung an Notzung vu Weltraumressourcen.

- MOXIE Experiment: En Experiment vun der NASA gefouert fir d'Produktioun vu Sauerstoff aus der Marsatmosphär ze demonstréieren.

