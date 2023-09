Chinesesch Wëssenschaftler wuessen erfollegräich humaniséierter Nieren a Schweinembryoen

Chinesesch Wëssenschaftler hunn e wesentlechen Duerchbroch erreecht andeems Nieren erfollegräich wuessen, déi mënschlech Zellen a Schweinembryoen enthalen, wat potenziell hëllefe kéint de Mangel un Organer fir Transplantatioun unzegoen. D'Fuerschung, publizéiert an der Zäitschrëft Cell Stem Cell, markéiert den éischten erfollegräiche Versuch fir mënschlech Organer bei Schwäin ze wuessen. Nieren goufen als Fokus vun der Studie gewielt wéinst hirer fréier Entwécklungsstadium an hirer heefeg Benotzung bei mënschlechen Transplantater.

Virdrun Versuche fir mënschlech Organer bei Schweine ze wuessen hu gescheitert, awer dës nei Approche kéint d'Organ Bioengineering revolutionéieren. D'Team vun de Guangzhou Instituter fir Biomedizin a Gesondheet huet d'CRISPR Gen-Editioun benotzt fir zwee Genen ze läschen, déi néideg sinn fir d'Nierbildung an de Schweinembryoen. Si hunn dunn mënschlech pluripotent Stammzellen agefouert, déi fäeg sinn an all Zelltyp z'entwéckelen, an d'Embryonen. Dës mënschlech Zellen hunn natierlech déi erstallt "Nisch" an de Schweinembryoen gefëllt.

Nodeems d'Embryonen mat de Mënsch- a Schwäinzellen an Reagenzglieser wuessen, goufen se op Ersatzmammen transferéiert. Fënnef Embryonen goufen fonnt fir normal funktionéierend Nieren ze hunn, mat 50 bis 60 Prozent mënschlech Zellen. Dësen Duerchbroch mécht ethesch Bedenken op, well e puer mënschlech Zellen och an de Schweine Gehirer festgestallt goufen.

Och wann dës Fuerschung e bedeitende Meilesteen ass, ginn et nach ëmmer Erausfuerderunge fir ze iwwerwannen ier dës Technologie an der mënschlecher Transplantatioun benotzt ka ginn. Den Undeel vu mënschlechen Zellen an den Nieren ass nach net genuch, an d'Präsenz vu mënschlechen Zellen am Schwäin Gehir mécht Bedenken. Dat laangfristeg Zil ass d'Technologie fir Organtransplantatioun ze optimiséieren, awer weider Fuerschung ass erfuerderlech.

Dësen Duerchbroch bei der wuessender humaniséierter Nier an de Schweinembryoen kéint de Wee fir d'Entwécklung vun anere mënschlechen Organer bei de Schweine erweideren. D'Fuerscher hoffen hir Studien auszebauen fir Organer wéi d'Häerz an d'Bauchspaicheldrüs ze enthalen.

Quelle: Zell Stammzell, Agence France-Presse