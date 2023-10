D'Mechanik vum Muskelwachstum: Wéi Übung Formt Muskelfasern

Regelméisseg Übung ass bekannt fir eis Muskelen ze stäerken an ze stäerken, awer déi exakt Mechanismen hannert dësem Prozess waren e Sujet vun Interesse fir Physiologen. MIT Ingenieuren hunn elo eng eenzegaarteg Workout Mat fir Zellen entwéckelt, déi d'Wëssenschaftler et erlaabt déi reng mechanesch Effekter vun der Übung op engem mikroskopesche Niveau ze studéieren. D'Matte, aus Hydrogel agebaut mat magnetesche Mikropartikelen, mimict d'Kräfte, déi Muskelen während der Ausübung erliewen wann se vun engem externe Magnéit aktivéiert ginn. Muskelzellen, déi op der Matte gewuess sinn, goufen "ausgeübt" vun de Schwéngungen, déi duerch d'Bewegung vum Magnéit induzéiert goufen.

Virleefeg Resultater vum Experiment weisen datt regelméisseg mechanesch Übung hëlleft Muskelfaseren an enger méi ausgeriichter Richtung ze wuessen, wat hinnen erlaabt synchroniséiert ze kontraktéieren. Dës Entdeckung hindeit datt mechanesch Stimulatioun d'Muskelwachstum no enger Verletzung guidéiere kann oder potenziell d'Effekter vum Alterung verlangsamen. D'Fuerscher plangen den Apparat ze benotzen fir Blieder vu staarken, funktionnelle Muskelen ze Musteren, déi Uwendungen an der mëller Robotik an der Tissuereparatur hunn.

D'Team um MIT hofft datt dës nei Plattform Abléck kann ubidden wéi mechanesch Kräfte d'Muskelfunktioun beaflossen an hëllefen bei der Entwécklung vun Therapien fir Muskelverletzungen an neurodegenerative Stéierungen. Andeems se déi chemesch a mechanesch Elementer vun der Ausübung ofkoppelen, konnten se sech nëmmen op déi mechanesch Kräften konzentréieren, déi d'Muskelreaktioun féieren.

D'Magnéit-embedded Matte huet sech als sécher an net-destruktiv Manéier bewisen fir mechanesch Kräfte op d'Muskelzellen ze generéieren. Zellen déi regelméisseg op mechanesch Bewegung ausgesat waren, sinn méi laang gewuess am Verglach mat Zellen déi net ausgeübt goufen. Dëst weist wéi d'Übung de Wuesstum an d'Ausrichtung vun Muskelfasern formen kann. Dës Mechanismen ze verstoen kéint zu Fortschrëtter bei der Tissueregeneratioun an der Entwécklung vun adaptéierbare Robotersystemer féieren.

Definitiounen:

- Hydrogel: E mëllt, Jell-O-ähnlecht Material dat an dëser Etude als Workout Mat fir Zellen benotzt gëtt.

- Mechanesch Kräften: Kierperlech Kräften, déi op d'Muskelzellen während der Ausübung applizéiert ginn.

- Tissue Regeneratioun: De Prozess fir blesséiert oder beschiedegt Tissue am Kierper ze restauréieren.

Quellen:

- "MIT Ingenieuren designen Workout Mat fir Zellen" - MIT News

- "Übung a Muskelzellen" - MIT Youtube