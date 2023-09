Den Dreck eraushuelen: Aeolus Satellite plunges to Earth in Controlled Reentry

D'Europäesch Weltraumagence (ESA) huet eng nei Animatioun verëffentlecht, déi d'Finale Momenter vun der Aeolus Raumschëff weist wéi se hir kontrolléiert Reentry an d'Äerdatmosphär gemaach huet. D'Animatioun, erstallt mat de leschten aacht Biller, déi vum Satellit geholl goufen, weist d'Raumschëff tummelt a verbrennt an engem brennege Verfall. Dës Biller goufe vum Tracking and Imaging Radar (TIRA), e Raumobservatiounsradar an Däitschland ageholl.

Aeolus war zanter fënnef Joer ëm d'Äerd ëmkreest, an huet de Planéit säi Wand op enger globaler Skala gemooss. Wéi och ëmmer, de Satellit war ouni Brennstoff a gouf duerch d'Schwéierkraaft an d'Atmosphär ofgezunn. An engem eenzegaartegen Effort fir de wuessende Problem vu Weltraumschutt ze bekämpfen, huet d'ESA eng assistéiert Reentry fir de Satellit ëmgesat.

D'Reentry involvéiert eng Serie vu Manöver, déi den Aeolus seng Ëmlafbunn vun ongeféier 199 Meilen op just 75 Meilen iwwer d'Äerd erofgesat huet. Um 2:40 Auer ET gouf de Satellit e Feierkugel, deen duerch d'Äerdatmosphär gefall ass. ESA Space Debris Office huet seng lescht Ofstamung verfollegt.

De kontrolléierten Reentry vum Aeolus weist nohalteg Raumfaart a verantwortlech Operatiounen. D'Missiounsteam ass sou laang wéi méiglech beim Satellit bliwwen, seng Retour guidéiert a verantwortlech Entsuergung gesuergt. Wéi den Tommaso Parrinello, Aeolus Missiounsmanager, gesot huet, "dës Biller sinn eis lescht Äddi vun der Missioun déi mir all vermëssen, awer deem seng Legacy weider lieft."

Dës kontrolléiert Reentry vun engem Raumschëff ass e wesentleche Schrëtt a Richtung Raumschutt ze reduzéieren an déi laangfristeg Nohaltegkeet vun de Weltraumaktivitéiten ze garantéieren.

Source: ESA (European Space Agency)