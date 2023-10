D'Roll vum Wand am Schmelzen Grönland an Antarktis Äisplacke

Am Kampf géint de Klimawandel ass den Impakt op d'Küststied vun der Steigerung vum Mieresspigel inévitabel. Mat der Kraaft fir d'Léifer vu Mumbai an New York ze erdrénken, ass d'Waasserquellen entscheedend ze verstoen.

D'Äisplacken a Grönland an Antarktis, ausser de Gletschergebierger, enthalen genuch gefruerene Waasser fir de Mieresspigel ëm 210 Féiss ze erhéijen. Leider sinn dës Regiounen am meeschte vun der globaler Erwiermung betraff.

Wärend d'Lofttemperaturen a Grönland däitlech geklommen sinn, zanter den 3.8er Joren 1990°C iwwerschratt sinn, dréit de Wand och zur beschleunegter Schmëlzung vun der Äisplack bäi. Eng nei Etude weist datt de Foehn a Katabatesche Wand, déi waarm Loft erof op Gletscher blosen, e groussen Impakt op d'Äisschmëlzung souwuel a Grönland wéi an der Antarktis hunn.

An de leschten zwee Joerzéngten ass den Afloss vun dëse Wand op d'Äisplacke vu Grönland ëm ongeféier 10% eropgaang. Allerdéngs ass hiren Effekt op d'antarktesch Äisplack ëm 32% ofgeholl. Dësen Ënnerscheed ass haaptsächlech wéinst de variéiere Weeër wéi d'global Erwiermung d'nërdlech a südlech Hemisphär beaflosst. Grönland ass sou waarm ginn, datt de Wand net méi néideg ass, well eleng Sonneliicht e wesentleche Schmelzeffekt op d'Regioun huet.

D'Nordatlantik Oszillatioun, e bedeitende Wiederphänomen, deen d'Kraaft an d'Richtung vu westleche Wand a Stuerm kontrolléiert, huet och eng Roll an dëser Disparitéit gespillt. Eng Verréckelung op eng positiv Phas huet méi waarm Loft iwwer Grönland an aner Arktisregiounen bruecht, wat de Schmelzprozess verstäerkt.

Op der anerer Säit ass d'total Uewerflächeschmelz an der Antarktis ëm ongeféier 15% erofgaang zanter 2000. Dëst kann zu enger Reduktioun vun 32% vum Ofdreiwungswand op der Hallefinsel an enger Verbesserung vun der Ozonschicht vun der Regioun zougeschriwwen ginn, déi Hëtzt vun der Sonn absorbéiert. a schützt d'Uewerfläch vu weider Schmelzen.

Iwwerdeems d'Reduktioun vun de Wand-ugedriwwen Schmelzen an der Antarktis wéi eng positiv Entwécklung schénge kann, stellt de Schmelztenden nach ëmmer Risiken. D'Antarktis huet schonn den Zesummebroch vun zwee vulnérabel Äisregaler erlieft, a wann dësen Trend weidergeet, kéint et d'Zirkulatiounsmuster vun der globaler Ozeanwasser stéieren, wat zu schwéiere Konsequenze fir d'Äerdklima féiert.

Béid Grönland an Antarktis bäidroe bedeitend Bäiträg zum steigende Mieresspigel, an d'Iwwerwaachung an d'Modeller vun Äisschmelz ass entscheedend. D'Relatioun tëscht Wand an Äis am Kontext vum Klimawandel ze verstoen ass essentiell fir zukünfteg Mieresspigelerhéijung an hiren Impakt op de Planéit virauszesoen.

Quell: Geophysical Research Letters