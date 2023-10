Déi zweet Welle vun der Moundfuerschung ass um Horizont, mam Artemis Programm féiert d'Charge. Wärend d'Pionéier vun den Apollo-Missioune eleng op fotografesch Reconnaissance an hir eege Fäegkeeten fir erfollegräich Moundlandungen vertraut hunn, ass d'Zukunft vun der Moundfuerschung ganz anescht. Mam Zil d'Exploratioun vum Mound nohalteg ze maachen, ginn nei Technologien an Netzwierker entwéckelt fir Moundmissiounen ze revolutionéieren.

Ee Schlësselaspekt vun dëse Fortschrëtter ass de Besoin fir "den Terrain ze markéieren", wéi d'NASA et seet. Mat projizéierte 400 Moundmissiounen, déi an den nächste Joere geplangt sinn, ass et entscheedend Systemer opzebauen déi präzis Navigatioun a Kommunikatioun erlaben. Fir dëse Besoin unzegoen, schafft d'NASA un LunaNet, e Projet dee zielt fir Interoperabilitéit tëscht zukünfteg Moundnetzwierker duerch ausgemaachte Standarden a Protokoller ze kreéieren.

Am Mee 2021 huet d'Europäesch Weltraumagence (ESA) eng Machbarkeetstudie fir MoonLight ugekënnegt, e proposéiert Netzwierk dat Navigatiounsservicer ubitt an de Wee fir en Internet um Mound mécht. Zwee Konsortien, gefouert vun SSTL respektiv Telespazio, goufen ernannt fir dëst banebriechend Netzwierk z'entwéckelen. MoonLight krut initial Finanzéierung vun 153 Milliounen Euro vun der ESA Ministerrotssëtzung, mat weidere Finanzéierungen an Zukunft erwaart.

D'Virdeeler vun engem Netzwierk vu Moundsatellitten gewidmet fir Navigatioun a Kommunikatioun si bedeitend. Et erlaabt bemannte a robotesch Missiounen iwwerall um Mound ze landen, wat méi Flexibilitéit an Effizienz an der Exploratioun ubitt. D'MoonLight Konstellatioun wäert och Aschränkungen am Notzlaaschtvolumen adresséieren, Datentransferfäegkeeten a Kommunikatiounsschwieregkeeten déi aktuell Missiounen konfrontéiert sinn. Zousätzlech kann d'Benotzung vun engem gemeinsamen Telekommunikatiouns- a Navigatiounsdéngscht zu Käschtereduktioune féieren, andeems Plaz fir wëssenschaftlech Instrumenter oder Fracht fräigesat gëtt.

Dem MoonLight säin zukünftege Netz wäert méiglecherweis aus dräi bis véier Een-Ton Satellitte besteet, déi strategesch ronderëm de Mound positionéiert sinn. D'Zil ass et Servicer fir all privat an institutionell Missiounen ze bidden, mat engem Abonnementplang fir wirtschaftlech Viabilitéit ze garantéieren. Fir de System ze testen, plangt d'ESA de Lunar Pathfinder Demonstratiounssatellit am Joer 2025 ze starten. Dëse Satellit wäert seng Fäegkeeten an der Moundnavigatioun a Kommunikatioun weisen.

Wärend dës Fortschrëtter villverspriechend sinn, huet China scho Fortschrëtter an der Mound-Telekommunikatioun gemaach. Am Joer 2018 huet d'China National Space Administration de Queqiao-1 Satellit ofgesat, deen als Moundrelais fir Kommunikatiounszwecker déngt.

Wéi de Mound en Hub vun der Exploratioun a potenzielle kommerziellen Servicer gëtt, wäert d'Etablissement vu robuste Netzwierkverbindung kritesch sinn. Moonlight an ähnlech Initiativen si bereet fir Moundmissiounen ze revolutionéieren an de Wee fir eng Zukunft ze baneen wou d'Exploratioun keng Grenze kennt.

FAQ

1. Wat ass den Zweck vum Moonlight?

Moonlight zielt fir Navigatiouns- a Kommunikatiounsservicer fir Moundmissiounen ze bidden, wat hinnen erlaabt iwwerall um Mound ze landen.

2. Wéi wäert Moonlight zukünfteg Missiounen profitéieren?

Moonlight wäert Aschränkungen am Notzlaaschtvolumen adresséieren, Datenübertragungsfäegkeeten a Kommunikatiounsschwieregkeeten déi aktuell Missiounen konfrontéiert sinn. Et wäert och Raumfaart Natiounen a Firmen mat limitéierten Budgeten erlaben de Mound méi effektiv ze entdecken.

3. Wien féiert de Moonlight Projet?

De Moonlight-Projet gëtt vun zwee Konsortien gefouert: een gefouert vun SSTL, déi Firmen wéi SES, Airbus, a Kongsberg Satellite Services enthält, an een aneren gefouert vum Telespazio, deen Firmen wéi Thales Alenia Space an Inmarsat enthält.

4. Wéini gëtt de Lunar Pathfinder Demonstratiounssatellit gestart?

D'ESA plangt de Lunar Pathfinder Demonstratiounssatellit ze starten, entwéckelt vun SSTL, am Joer 2025. Dëse Satellit wäert déi zukünfteg Fäegkeeten vun der Moundnavigatioun a Kommunikatioun weisen.