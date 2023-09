By

D'Wëssenschaftler sichen aktiv Weeër fir d'Äerd vun engem potenziell katastrophalen Asteroid Impakt ze schützen. Wéi och ëmmer, eng rezent Etude suggeréiert datt e massiven Asteroidenschlag an der Vergaangenheet eng entscheedend Roll gespillt huet fir d'Liewen op eisem Planéit ze starten. D'Etude, gehaal vum Nicholas Wogan, en Astrobiolog vun der University of Washington, ënnersicht d'Méiglechkeet datt e risege Raumfiels d'Äerdatmosphär vermëscht huet, déi néideg Konditioune fir chemesch Reaktiounen erstallt hunn, déi schlussendlech zum Entstoe vum Liewen gefouert hunn.

Laut der Etude, massiv Auswierkunge vun Asteroide kéinten héich Konzentratioune vu Waasserstoff Cyanid agefouert hunn, eng essentiel Verbindung fir Liewen, an d'Äerd Uewerfläch Ëmfeld. Dës Hypothese liwwert eng Léisung fir d'Geheimnis wéi d'Äerdatmosphär vu sterile bis zur Biologie bevorzugt ass.

Wärend d'Wëssenschaftler Vulkane als eng méiglech Quell vu Methan ugesinn hunn, déi d'Evolutioun vum Liewen erliichtert hunn, suggeréiert d'chemesch Analyse vun antike Fielsen datt Asteroide verantwortlech waren fir den néidege Methan an d'Loft ze sprëtzen. En Eisenräichen Asteroid hätt mat engem Impakt-verdampfte Ozean reagéiert, wat zu enger Atmosphär räich u Waasser, Waasserstoff a Kuelestoff resultéiert. Mat der Zäit, wéi d'Atmosphär ofgekillt ass, huet Methan an d'Ozeanen gereent, a prebiotesch Moleküle wéi Waasserstoffcyanid generéiert.

Wéi och ëmmer, wärend d'Hypothese vun der Asteroid-assistéierter Chimie zwéngend ass, ass et wichteg ze erkennen datt et nach net e bewährte Fakt ass. Weider Verständnis vun der organescher Chimie, déi zum Urspronk vum Liewen gefouert huet, ass néideg fir dës Theorie ze bestätegen.

Insgesamt beliicht d'Etude déi paradoxal Relatioun tëscht Asteroiden a Liewen op der Äerd. Dës Himmelskierper déi potenziell Mass Zerstéierung verursaache kéinten och kritesch an der Entwécklung vum Liewen wéi mir et kennen. D'Fuerschung betount d'Noutwennegkeet fir zukünfteg grouss Asteroiden Auswierkungen ze vermeiden, wärend de prekäre Gläichgewiicht unerkannt huet, deen d'Liewen erlaabt huet op eisem Planéit z'erliewen an ze bléien.

Quellen:

- Etude vum Nicholas Wogan, Universitéit vu Washington

- Interview mam Nicholas Wogan am Daily Beast