International Observéiert d'Moundnuecht 2023: E Himmelsevenement dat Wäert ass ze kucken

Dëse Weekend, Samschdeg, 21. Oktober, wäerte Millioune vu Leit ronderëm d'Welt sech dobausse versammelen fir d'Schéinheet vun eisem natierleche Satellit, dem Mound, ze gesinn. Dëst alljährlecht Event, bekannt als International Observe the Moon Night, gëtt aktiv vun der NASA gefördert an huet méi wéi 3,000 registréiert Eventer eleng an Nordamerika.

De Grond hannert dësem speziellen Timing ass déi aktuell Phas vum Mound, dat ass den éischte Véierel. Dës Phase gëtt dacks als déi bescht Zäit ugesinn fir de Mound ze beobachten well en hell ass awer net ze hell, wat et perfekt mécht fir Stargazers. Zousätzlech bitt dës Phase eng eenzegaarteg Geleeënheet fir e puer vun den atemberaubendste Siicht vum Mound ze gesinn.

Fir déi, déi net sécher sinn op wat se sichen, huet d'NASA erofgeluede Moundkaarte fir all Hemisphär geliwwert. Dës Kaarten ënnersträichen déi grouss Moundmare, déi donkel Flecken sinn, déi ongeféier ee sechsten Deel vun der Mounduewerfläch iwwerdecken. Obwuel si als "Mier" bezeechent ginn, sinn dës Gebidder eigentlech Basaltflächen, déi duerch d'Lavastréim no Asteroidenschlag geformt goufen.

Wärend blouss A kann déi donkel Flecken einfach gesinn, d'Verwäertung kann d'Erfahrung verbesseren. Andeems Dir op den Terminator vum Mound fokusséiert, d'Linn déi d'donkel Säit vun der liichter Säit trennt, kënnen d'Beobachter d'Spill vu Schatten Zeien, Krateren a Biergridder opdecken. De südlechen Deel vum Mound ass besonnesch Bierg, bitt e faszinante Terrain fir z'entdecken.

D'International Observe the Moon Night bitt och eng perfekt Geleeënheet fir d'Mënschheet hir historesch Moundlandung ze besichen. Den 20. Juli 1969 huet den Neil Armstrong berühmt erkläert: "Tranquility Base here. Den Eagle ass gelant." D'Landungsplaz, bekannt als Sea of ​​Tranquility (Mare Tranquillitatis), ass liicht erkennbar op dëser Nuecht. Aner Apollo Missioun Landungsplazen sinn och siichtbar, awer e puer kënnen an der Moundnuecht wärend dësem Event sinn.

Zousätzlech fir de Mound op dëser spezieller Nuecht ze observéieren, wäert d'NASA en zwou Stonne Livestream op NASA TV um 7 Auer EDT iwwerdroen. Dës Sendung zielt d'Leit weltwäit ze verbannen fir Moundobservatioun, Wëssenschaft an Exploratioun ze feieren, wärend d'NASA hir Moundwëssenschaft an Exploratiounsprogrammer fördert.

Also, wann Dir Iech dëse Weekend dobausse fannt, huelt e Moment fir de Mound ze kucken an d'Wonner vun eisem Himmelskierper ze schätzen. A markéiert Äre Kalenner fir d'nächst Joer International Observe the Moon Night, déi de 14. September 2024 stattfënnt.

Quellen:

- NASA's International Observe the Moon Night - https://moon.nasa.gov/observe-the-moon/annual-event/international-observe-the-moon-night/

- NASA's Moundkaarten - https://moon.nasa.gov/resources/240/moon-map/

- NASA's Scientific Visualization Studio: Apollo Landing Sites - https://svs.gsfc.nasa.gov/13812