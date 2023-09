Einstein senger Theorie vun der Gravitéit an der Sich no Alternativen

Dem Einstein seng Schwéierkraafttheorie, bekannt als allgemeng Relativitéitstheorie, ass zënter méi wéi engem Joerhonnert onheemlech erfollegräich. Wéi och ëmmer, d'Theorie huet seng Aschränkungen. Et virausgesot säin eegene Feeler bei Raumzäit Singularitéite bannent schwaarze Lächer a beim Big Bang selwer. Wärend aner kierperlech Theorien déi aner fundamental Kräfte an der Physik beschreiwen extensiv getest goufen, ass allgemeng Relativitéitstheorie nëmmen a schwaacher Schwéierkraaft getest ginn.

Ofwäichunge vun der allgemenger Relativitéitstheorie sinn net ausgeschloss a musse geschéien, laut theoreteschen Physiker. D'Existenz vu Raumzäit-Singularitéite suggeréiert datt d'Quantemechanik, déi op ganz klenge Skala gëlt, dës Themen sollt léisen. Wéi och ëmmer, Versuche fir allgemeng Relativitéit mat der Quantemechanik ze vermëschen Deviatioune vun der Einstein senger Theorie.

Den Λ-Cold Dark Matter (ΛCDM) Modell, deen de Standardmodell vun der Kosmologie ass, gouf wäit akzeptéiert. Wéi och ëmmer, et ass onkomplett an net zefriddestellend aus engem theoreteschen Siicht. An de leschte fënnef Joer huet et och Observatiounsspannungen konfrontéiert, besonnesch wat d'Messung vun der Hubble Konstant ugeet.

D'Observatiounsbeweiser fir d'Beschleunigung vum Universum, deen 1998 mat Supernovaen vum Typ Ia entdeckt gouf, huet zu der Propositioun vun donkeler Energie gefouert. Wéi och ëmmer, d'Natur vun der donkeler Energie bleift onbekannt, an alternativ Erklärungen, wéi modifizéiert Schwéierkraaft, hunn Popularitéit gewonnen.

Et gëtt eng grouss Zuel vu Literatur iwwer Theorien vun der Schwéierkraaft Alternativ zu allgemeng Relativitéitstheorie, dorënner Skalar-Tensor Theorien. Dës Alternativen mussen duerch Sonnesystemexperimenter getest ginn, d'Observatioun vu Gravitatiounswellen an d'Studie vu schwaarze Lächer.

Et ass nach ëmmer ongewëss, ob d'Ofwäichunge vun der allgemenger Relativitéitstheorie entstinn aus dem Versuch, kosmologesch Observatiounen an eng inadequater Theorie ze passen oder ob däischter Energie wierklech net existéiert.

Quellen:

