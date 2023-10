D'Phänomen vun engem Spinnende Magnéit ze verstoen, deen e Secondaire Magnéit levitéiert

E Team vu Physiker vun der Technescher Universitéit vun Dänemark huet Experimenter gemaach fir de Grond z'entdecken firwat e Spinnmagnet kann e sekundäre Magnéit verursaachen ouni Stabiliséierung ze levitéieren. Virdrun Fuerschung huet gewisen datt zwee Magnete mat Nordpole géintenee géigesäiteg ofstoen, awer dës Kraaft kann zu Onstabilitéit féieren. Wéi och ëmmer, rezent Erkenntnisser hunn opgedeckt datt wann ee Magnéit mat héijer Geschwindegkeet gesponnen ass, en zweete Magnéit ofgestouss a levitéiert ka ginn ouni Stabiliséierung ze brauchen.

Fir dëst Phänomen ze verstoen, hunn d'Fuerscher verschidden Aarte vu Magnete gepaart an se mat variabelen Geschwindegkeete gesponnen wärend de Prozess mat Hëllef vu High-Speed-Kameraen a Bewegungsverfolgungssoftware opgeholl gouf. Duerch hir Analyse vun der Bildmaterial huet d'Team den ënnerierdesche Grond fir dëst Verhalen entdeckt.

D'Fuerscher hunn beobachtet datt de sekundäre Magnéit, deen als "Schwemmer" bezeechent gëtt, synchroniséiert mam Spinnmagnet rotéiert huet, dat heescht datt se mat der selwechter Geschwindegkeet gesponnen hunn. Zousätzlech huet d'Achs vum Spinnmagnet e liichte Schréiegt gewisen, wat normalerweis Instabilitéit erstallt. Wéi och ëmmer, d'Team huet erausfonnt datt d'Magnéitfeld vum Spinnende Magnéit Dréimoment op de Floater ausgeübt huet, sou datt se unisono rotéieren. Et war och eng kleng Mëssverständisung an der Polarachs vum Spinnmagnéit, wat zu equilibréierten attraktiven a repulsive Kräften resultéiert, déi et erlaabt de Floater an enger stänneger levitéierter Positioun ze halen.

Duerch Simulatioune konnten d'Fuerscher d'Behuele vun den zwee Magnete manipuléieren a weider analyséieren, wat hir Erkenntnisser vun den experimentellen Opstellungen bestätegt.

Dës Fuerschung bitt e méi déif Verständnis vum Verhalen vu Spinnmagneten an hir Fäegkeet fir sekundär Magnete ze levitéieren ouni extra Stabiliséierung ze brauchen. D'Resultater kënnen Implikatioune fir zukünfteg Uwendunge vun der magnetescher Levitatiounstechnologie hunn.

Source: Joachim Marco Hermansen et al., Magnetic levitation by rotation, Physical Review Applied (2023). DOI: 10.1103/PhysRevApplied.20.044036