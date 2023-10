Observéiert d'Moundnuecht: Eng Himmelsfeier am Ballarat Municipal Observatoire a Musée

By

Um Owend vum Samschdeg, 21. Oktober, wäerten d'Leit ronderëm d'Welt sech dobaussen versammelen fir un enger globaler Initiativ deelzehuelen bekannt als Observe the Moon Night. De Ballarat Municipal Observatoire a Musée ass begeeschtert fir un de Festivitéiten deelzehuelen an d'Awunner vun der Stad eng spektakulär Vue op de Mound ze bidden.

Vun 7:30 bis 9:30 empfänkt den Observatoire Gäscht fir en Tour duerch d'Installatioun, eng informativ Presentatioun vun engem Astronom an eng Geleeënheet fir de Mound duerch e mächtegen Teleskop ze gesinn. Nom Judith Bailey, dem Observatoire Manager, ass dëst Evenement entwéckelt fir eng Valorisatioun a méi déif Verständnis vum Mound, Weltraumwëssenschaften an Exploratioun ze förderen.

Den Timing vun dësem Event ass besonnesch glécklech, well de Mound wäert e beandrockende, waxing Crescent nëmme siwe Deeg al sinn. Dës Phase vum Mound bitt exzellent Observatiounsméiglechkeeten laanscht den Terminator, d'Linn tëscht Nuecht an Dag op der Mounduewerfläch. Duerch den Teleskop kënnen d'Besucher d'Schéinheet an d'Komplexitéite vum Mound erliewen, eng Begeeschterung déi net replizéiert ka ginn andeems Dir Fotoen einfach online kuckt.

Den Impakt vum Mound duerch en Teleskop ze gesinn ass déif, besonnesch fir jonk Kanner. Bailey beliicht déi bemierkenswäert Äntwerte vun den Zuschauer a betount d'Wichtegkeet vun dësem Gemeinschaftsdéngscht fir zukünfteg Generatiounen am Beräich vun der Wëssenschaft ze inspiréieren. Den Observatoire bedeelegt aktiv un internationalen an australeschen Eventer fir STEM Ausbildung ze förderen, fir säin Engagement fir d'Gemeinschaft weiderzeféieren.

Nieft dem Mound kënnen d'Participanten och erwaarden datt se de Saturn an aner Himmelsobjekter duerch den Observatoire Teleskop gesinn. Bei schlechtem Wieder gëtt als Alternativ eng virtuell Nuetshimmeltour ugebueden.

International Observe the Moon Night gëtt gesponsert vun der NASA Lunar Reconnaissance Orbiter Missioun an der Solar System Exploration Division am Goddard Space Flight Center vun der NASA. Hir Ënnerstëtzung erlaabt Begeeschterten a virwëtzeg Individuen un dëser eenzegaarteger Himmelsfeier ze engagéieren.

Fir eng Plaz ze garantéieren, Buchungen si wesentlech a kënnen op trybooking.com/CJFSP gemaach ginn. Tickete si bei $ 35 fir Erwuessener, $ 25 fir Konzessiounskaarthalter a Studenten iwwer 18, $ 15 fir Kanner vu fënnef bis 17 Joer, a gratis fir Kanner véier an ënner.

Maacht mat beim Ballarat Municipal Observatoire a Musée fir en verzauberen Owend ënner de Stären, wou de Mound d'Mëtt hëlt an d'Wonner vun eisem Universum lieweg ginn.

Definitiounen:

- Observéiert d'Moundnuecht: eng global Initiativ déi d'Leit encouragéiert sech dobaussen ze sammelen an de Mound ze beobachten, fir eng Unerkennung fir Weltraumwëssenschaften an Exploratioun ze förderen.

- Waxing Crescent: d'Phase vum Mound wann et méi grouss a méi beliicht gëtt.