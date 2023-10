Observéiert d'Moundnuecht: A Night of Lunar Exploration

Den Owend vum 21. Oktober wäerte Leit aus der ganzer Welt dobausse versammelen fir un enger globaler Initiativ mam Numm Observe the Moon Night deelzehuelen. An der Stad Ballarat ass de Ballarat Municipal Observatoire a Musée un d'Feierde bäitrieden andeems en eng eenzegaarteg Geleeënheet bitt fir de Mound vu no ze kucken.

Vun 7 bis 30 Auer ginn d'Besucher vum Observatoire op en Tour duerch de Site, eng Presentatioun vun engem Astronom an eng Chance fir de Mound duerch en Teleskop ze gesinn. D'Evenement zielt fir eng Valorisatioun a bessert Verständnis vum Mound, Weltraumwëssenschaften an Exploratioun ze förderen.

No der Judith Bailey, der Observatoire Manager, versprécht dësen Owend eng aussergewéinlech Vue Erfahrung ze ginn. De Mound wäert e beandrockende, waxing Crescent sinn, just siwe Deeg al, schaaft super Méiglechkeeten fir laanscht den Terminator ze kucken, d'Linn tëscht Nuecht an Dag. Bailey betount, datt de Mound duerch en Teleskop eng ganz aner Erfahrung ass wéi d'Fotoen online kucken.

D'Evenement am Ballarat Municipal Observatoire a Musée ass net nëmme fir Erwuessener; et ass och eng wichteg Geleeënheet fir Kanner de Mound vun no ze gesinn. Bailey erkläert datt d'Reaktioune vum Zuschauer bemierkenswäert sinn an datt dës Eventer eng entscheedend Roll spillen fir jonk Kanner ze inspiréieren fir d'Wëssenschaft ze interesséieren.

Zousätzlech fir de Mound ze beobachten, kënnen d'Participanten och erwaarden de Saturn an aner Himmelsobjekter duerch den Teleskop ze gesinn. Wann d'Wieder awer bedeckt ass, gëtt amplaz e virtuellen Nuetshimmeltour gesuergt.

Observéiert d'Moundnuecht gëtt gesponsert vun der NASA Lunar Reconnaissance Orbiter Missioun an der Solar System Exploration Division am Goddard Space Flight Center vun der NASA, wat d'Bedeitung vun dësem globalen Event ënnersträicht.

Wann Dir interesséiert sidd matzemaachen, Buchunge si wesentlech a kënnen iwwer trybooking.com/CJFSP gemaach ginn. Ticketpräisser si wéi follegt: $ 35 fir Erwuessener, $ 25 fir Konzessiounskaarthalter a Studenten iwwer 18, $ 15 fir Kanner vu fënnef bis 17 Joer, a gratis fir Kanner véier an ënner.

