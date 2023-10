Decodéiere vun de "Chubby Legs" vu Raupen: Anatomie vs Funktioun

E rezenten Artikel am Science Advances entdeckt déi faszinéierend Welt vu Raupenbeen. Op den éischte Bléck kann een dovun ausgoen, datt d'Been vun enger Raupen duerch hiren onverzichtbaren Appetit einfach chubby sinn, awer bei weiderer Untersuchung gëtt et kloer, datt dës Been en aneren Zweck hunn.

Wat schéngen als chubby Been op enger Raupen ze sinn, sinn tatsächlech gefälschte Been bekannt als "Prolegs". Dës stubby Nubs vu Fleesch hëllefen de Raupen ronderëm ze beweegen, während déi richteg Been, déi no sengem Gesiicht läit, der Metamorphose gewidmet sinn a sech schlussendlech zu den erwuessene Been vun engem Moth oder Päiperléck entwéckelen.

D'Iddi datt e Been duerch Anatomie a Funktioun definéiert ka ginn, stellt philosophesch Froen op wat e Been "echt" mécht. Soll e Been duerch seng kierperlech Struktur definéiert ginn, oder kann e funktionellt Been esou klasséiert ginn, och wann et déi traditionell Charakteristiken vun engem Been feelt?

Dës Entdeckung ass net ganz iwwerraschend an der Welt vun den Arthropoden, déi bekannt sinn fir hir Gelenkbeen. Insekten an aner Arthropoden maachen dacks hir Been fir verschidden Aufgaben ëm. Waasserbootmänner hunn hir Been a Paddelen ëmgewandelt, Dung Käfer benotzen hir Been als Schneidinstrumenter, an Haushonnertpäifen hunn hir Beenähnlech Zänn geännert fir Gëft ze sprëtzen.

Am Fall vun Raupen déngen dës gefälschte Been als Verankerung, wat d'Kreatur erlaabt un d'Uewerfläch ze hänken wéi se no vir beweegt. Raupen trennen a befestigen hir Prolegen erëm fir sech no vir ze propagéieren, mat Barbed Pads genannt Crochets um Tipp vun all Been fir hire Grëff ze sécheren. D'Gen, déi verantwortlech sinn fir d'Entwécklung vun dëse gefälschte Been, gi mat Krustaceaen gedeelt, wat d'evolutionär Verbindungen tëscht verschiddenen Arten beliicht.

Wärend genetesch gesi kann d'Konzept vun der Realitéit net vill Bedeitung fir dës Appendages hunn, et ass eppes interessant iwwer dës transient Been. Caterpillar Been si kuerzlieweg, existéieren nëmme während hirer Larvalstadie ier se d'Metamorphose erliewen. Also, déi nächst Kéier wann Dir e Raupen begéint, huelt e Moment fir dës flott Glieder an hir eenzegaarteg Adaptatioun fir d'Bewegung ze schätzen.

Quellen: Science Advances

Definitiounen:

Proleg: E gefälschte Been fonnt op enger Raupen, déi fir Bewegung benotzt gëtt.

Thoracesch Been: Déi richteg Been vun enger Raupen, déi no bei sengem Gesiicht läit, déi sech schlussendlech zu den erwuessene Been vun engem Moth oder Päiperlek entwéckelen.

Haken: E Barbed Pad präsent um Tipp vun engem Raupen säi Proleg, wat hëlleft säi Grip op Surfaces ze sécheren.

Arthropoden: E Phylum vun invertebrate Déieren charakteriséiert duerch Gelenkbeen.