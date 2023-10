Entdeckung vum eenzegaartege binäre System bitt Abléck an Hot Jupiters a Star Evolution

D'Wëssenschaftler hunn eng banebriechend Entdeckung vun engem binäre System gemaach, deen 1,400 Liichtjoer ewech läit, deen aus engem waarme Jupiterähnlechen Objet besteet, deen e wäissen Zwerg ëmkreest. Dës Entdeckung bitt onendlech Méiglechkeeten fir waarm Jupiter an d'Evolutioun vu Stären a binäre Systemer ze studéieren.

Hot Jupiters sinn eng Zort Exoplanéit, déi ganz no bei hire Stären ëmkreest an extrem héich Uewerflächentemperaturen huet. Si sinn Erausfuerderung fir ze studéieren wéinst dem Glanz vun hiren Emgéigend Stären. Wéi och ëmmer, dësen nei entdeckten Duebelstäresystem, deen aus engem wäissen Zwerg an engem brongen Zwerg besteet, bitt eng eenzegaarteg Geleeënheet fir déi extrem Bedéngungen vu waarme Jupiter ze observéieren an ze studéieren.

De wäissen Zwerg an dësem System ass d'Iwwerreschter vun engem Sonnähnleche Stär, deen säin Atomkraaftwierk ausgebrach huet. De brongen Zwerg, op der anerer Säit, ass e massiven Objet mat enger Mass tëscht där vun engem Gasris an engem klenge Stär. Braun Zwerge ginn heiansdo als gescheitert Stäre bezeechent, well se d'Mass feelen fir Waasserstofffusiounsreaktiounen z'erhalen.

Ee vun den interessanten Aspekter vun dësem binäre System ass datt de brongen Zwerg eng "Moundähnlech" Orientéierung huet, wou eng Säit vum Planéit ëmmer wéinst Gezäitesperren géint de Stär steet. Dëst féiert zu extremen Temperaturdifferenzen tëscht der Daghallefkugel, déi duerch direkter Stärestralung bombardéiert gëtt, an der Nuetshemisphär, déi manner Stralung kritt.

Duerch d'Analyse vun der Hellegkeet vum Liicht vum System, hunn d'Wëssenschaftler festgestallt datt d'Dagestemperatur vum brongen Zwerg tëscht 7,250 an 9,800 Kelvin läit, wat esou waarm ass wéi en A-Stär. Dës Entdeckung gëtt wäertvoll Abléck an d'Effekter vun intensiv ultraviolet Stralung op planetaresch Atmosphär.

Dës Fuerschung fördert net nëmmen eist Verständnis vu waarme Jupiter, mee beliicht och d'Evolutioun vu Stären a binäre Systemer. De binäre System bitt e Laboratoire fir zukünfteg Studien, wouduerch d'Wëssenschaftler d'extrem Bedéngungen an d'Dynamik vun dësen Himmelsobjekter entdecken.

