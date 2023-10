Chandrayaan-3: Eng erfollegräich Missioun mat Momenter Hiccups

Chandrayaan-3, déi indesch Moundmissioun, gouf als Erfolleg ugesinn trotz e puer kleng Réckschléi. Zwee Deeg no der Landung vum Vikram Lander a Pragyan Rover um Mound, huet en Instrument u Bord vum Rover e momentanen Blackout erlieft. De Santosh Vadawale, den Haaptenquêteur vum Alpha Particle X-Ray Spectrometer (APXS), huet erkläert datt d'Blackout duerch e spéiden Zousatz vun enger Sécherheetsfunktioun verursaacht gouf, déi de Kommando vun der APXS zoufälleg ausgeschalt huet. Wéi och ëmmer, de Feeler gouf séier korrigéiert an d'Instrument huet erfollegräich in-situ Analyse vum Buedem a Fielsen vum Mound gemaach.

Am Géigesaz zu Berichter, déi behaapten datt de Vikram Lander an de Pragyan Rover erwaart goufen am zweete Mounddag erwächen, huet de Vadawale geklärt datt se ni entwéckelt goufen fir dat ze maachen. Adresséiert eng Sessioun am Tata Institut fir Fundamental Fuerschung (TIFR), Vadawale betount datt d'Missioun wierklech e komplette Succès war. Hien huet weider gesot datt d'Chandrayaan-3 Notzlaascht exzellent wëssenschaftlech Donnéeën geliwwert hunn, mat der APXS fantastesch Informatioun erausginn déi am Moment am Detail analyséiert gëtt.

D'Chandrayaan-3 Missioun huet ouni Zweifel e bedeitende Meilesteen an der Weltraumfuerschung vun Indien markéiert. D'Glitches, déi während der Operatioun vun der Missioun begéint sinn, sinn typesch während esou komplexe Missiounen a iwwerschësselen net seng Leeschtungen. Den erfollegräiche Fonctionnement vun der APXS an déi wäertvoll wëssenschaftlech Donnéeën, déi vun der Mounduewerfläch gesammelt goufen, droen dozou bäi fir eist Verständnis vun der Moundgeologie ze förderen an de Wee fir zukünfteg Moundmissiounen ze maachen.

Quellen:

- Santosh Vadawale, Haaptenquêteur vum Alpha Particle X-Ray Spectrometer (APXS)

- Tata Institut fir Fundamental Fuerschung (TIFR)