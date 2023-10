Gamma-Ray Bursts a Supernovae: D'Verbindung mat Binärstären

Gammastrahlen Bursts (GRBs) sinn enigmatesch Himmelsevenementer, déi grouss Quantitéiten un Energie ausstoen, besonnesch a Form vu Gammastrahlen. Iwwerdeems si bekannt sinn e puer vun de gewaltsamste Phänomener am Universum ze sinn, ass et nach ëmmer vill wat d'Wëssenschaftler net iwwer si verstinn. Wéi och ëmmer, eng rezent Etude, déi am The Astrophysical Journal publizéiert gouf, proposéiert eng nei Theorie iwwer d'Bildung vun op d'mannst eng Zort GRB, wat eng Verbindung mat Duebelstäresystem-Stäresystemer suggeréiert.

Traditionell goufen et zwou Zorte vu GRBs ënnerscheet op Basis vun hirer Dauer: kuerz Bursts déi e puer Sekonnen daueren a laang Bursts daueren e puer Minutten. Kuerz GRBs ginn ugeholl datt se aus der Kollisioun vu massiven Objete wéi schwaarz Lächer oder Neutronestäre kommen, während laang GRBs ugeholl goufen mam Zesummebroch vun extrem massive Stären.

Dës nei Etude fuerdert dës Viraussetzung a proposéiert datt laang GRBs tatsächlech duerch den Zesummebroch vun engem Duebelstäresystem aus engem Kuelestoff-Sauerstoff (CO) Stär an engem Neutronestär (NS) ausgeléist kënne ginn. Wann de Kär vum CO-Stär kollapst, entsteet eng Hypernova - d'Gebuert vun engem neie schwaarze Lach - an d'Bildung vun engem neigebuerene Neutronestär. Doduerch entsteet e Binärsystem aus zwee Neutronestären.

Wärend dem Hypernova-Event gëtt eng bedeitend Quantitéit u Material aus dem nei geformte Neutronestär vu sengem Begleeder Neutronestär ageholl. Dës Zousatz vu Material kann dozou féieren datt de Stär ze massiv gëtt, wat zu sengem Zesummebroch an enger Transformatioun an e schwaarzt Lach féiert. Als Resultat gëtt e Gammastrahlung ausgestraalt.

D'Fuerscher bidden detailléiert Analyse an Hannergrondinformatioun, dorënner den Impakt vun der Rotatiounsperiod vum binäre System. Si ernimmen och d'Benotzung vun Teleskope wéi de BeppoSAX Satellit, dem SWIFT Teleskop vun der NASA, an dem Lick Observatoire fir Beweiser ze observéieren an ze sammelen déi hir Theorie ënnerstëtzen.

Wärend dës Etude nei Liicht werft op déi méiglech Verbindung tëscht Duebelstäresystem an der Bildung vu laange GRBs, ass d'Astrophysik Gemeinschaft méiglecherweis weider Debatten a Fuerschung ze engagéieren fir e méi déif Verständnis vun dëse Phänomener ze kréien. D'Implikatioune vum Verständnis vun GRBs si bedeitend, well se d'Potenzial hunn an eiser kosmescher Ëmgéigend opzekommen an eng Gefor fir d'Liewen op der Äerd ze stellen. Andeems se d'Mechanismen hannert dëse kosmesche Explosiounen entfalen, kënnen d'Wëssenschaftler méi no kommen esou Eventer virauszesoen an d'Sécherheet vun eisem Planéit ze garantéieren.

Source: Universe Today - "Wat ass de Link tëscht Gammastrahlenausbréch a Supernovaen? Et kéint Binärstäre sinn" (DOI: 10.3847/1538-4357/ace721)