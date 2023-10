Entdeckt d'Geheimnisser vu Star-Birth Regiounen: E Bléck am Carina Niwwel

Stär-bildend Niwwelen hunn d'Astronomen ëmmer faszinéiert, awer hir beschäftegt Natur an d'Präsenz vu Gas- a Stëbswolleken maachen et schwéier d'Aktioun ze observéieren déi bannen stattfënnt. Wéi och ëmmer, dank Fortschrëtter an der Technologie, huet en Team vu Fuerscher kierzlech banebriechend Entdeckungen iwwer de Carina Niwwel gemaach mat der Atacama Large Millimeter Array (ALMA).

Leed vum Ph.D. Student Geovanni Cortes-Rangel vum Instituto de Radioastronomía y Astrophysíca a Mexiko, huet d'Team hir Opmierksamkeet op d'Pillare vum Carina-Niwwel konzentréiert, e Gebitt bekannt fir seng intensiv Star-Gebuertsaktivitéit. An dëser Regioun dominéieren zwee massiv Stärekéip, den Trumpler 14 an den Trumpler 16, d'Szen, déi mächteg ultraviolet Stralung ausstralen.

Duerch d'Studie vun de molekulare Ausfluss, oder Jets, déi aus Objeten an de Piliere kommen, konnten d'Fuerscher Abléck an d'Prozesser kréien, déi an dëser Star-Gebuertscrèche optrieden. D'Stralung vun de waarme Stäre vum O-Typ an de Stärekéip beliicht a sculptéiert déi staubeg Piliere, sou datt d'Präsenz vu Protostaren, protoplanetaresche Scheiwen a Jets opgedeckt gëtt. Dës extrem Ëmfeld bidden eng eenzegaarteg Geleeënheet fir d'Bildung vun neigebuerene Stären hannert dem Schleier vu Gas a Stëbs ze studéieren.

Ee vun de Schlësselresultater vun der Etude war d'Miessung vun de Massen vun circumstellar Scheiwen ronderëm déi nei geformte Stären, souwéi d'Ausmooss vun de molekulare Ausfluss oder Jets. D'Team huet entdeckt datt d'Quell vun dëse Jets niddereg- oder mëttlere Masse Protostare sinn. Wéi dës Puppelchersstäre formen, gëtt infallend Material erhëtzt an an engem bipolare Stroum laanscht d'Spinnachs vum Protostar erausgestouss. D'Kollisiounen mat dem Ëmgéigend Gas a Stëbs erreeche Gasen an den Niwwelen a verursaache se op.

Dës Jets, déi Geschwindegkeete vun honnertdausende Kilometer pro Stonn erreechen kënnen, ginn als Herbig-Haro Objects bekannt. No den Astronomen George Herbig a Guillermo Haro benannt, déi se fir d'éischt extensiv studéiert hunn, sinn dës Objete wesentlech Bestanddeeler vum Stäre-Gebuertsprozess.

Duerch d'Analyse vun den ALMA-Daten hunn d'Fuerscher verschidde kompakt Quellen identifizéiert, déi Millimeterwellelängtstralung ofginn, bekannt als Herbig-Haro Objeten. Si hunn och Kuelemonoxidausfluss festgestallt, déi mat dësen Objeten verbonne sinn. E besonnesch bemierkenswäerten Objet ass den HH 666, dee verdrësselt Jets huet, déi sech iwwer 10 Liichtjoer ausdehnen a grouss Bogenschocken beim Impakt mat den Ëmgéigend Niwwel kreéieren.

D'Entdeckungen, déi am Carina Niwwel gemaach goufen, bidden entscheedend Abléck an d'Stärebildung an d'Evolutioun vun circumstellar a protoplanetaresche Scheiwen. D'Fotoevaporatiounsaktioun vun den Ausfluss vun de Puppelcherstäre erodéiert d'Pillaren no an no, a verursaacht potenziell hir Zerstéierung bannent 100,000 bis eng Millioun Joer. Als Resultat kënnen déi ausgesat circumstellar Scheiwen a protoplanetaresch Scheiwen transforméieren, wat d'Bühn fir potenziell Planéitbildung setzen.

D'Etude suggeréiert och datt trotz dem haarde Stralungsëmfeld genuch Stëbsmass an der Regioun bleift fir d'planetaresch Bildung z'ënnerstëtzen. D'Fuerscher hunn geschat datt et tëscht 0.01 an 0.7 Sonnemassen vu Material iwwreg wier, déi déi néideg Ingrediente fir d'Gebuert vu Planéiten ubidden.

Wéi eist Verständnis vu Stär-Gebuertsregiounen déif gëtt, kréie mir wäertvoll Abléck an d'Prozesser déi eist Universum formen. De Carina-Niwwel ass weiderhin e faszinéierende Site fir Astronomen, a bitt en Abléck an déi mysteriéis Welt vun der Stärebildung a potenzielle Planéitesystemer.

FAQ

Wat sinn Herbig-Haro Objekter?

Herbig-Haro-Objete sinn hell Niwwelen, déi a gréisseren Niwwelen fonnt ginn a si mat neigebuerene Stäre verbonnen. Si entstinn wann d'Jets vu Gas a Stëbs vu Protostäre mat den Ëmgéigend Niwwel kollidéieren, d'Gasen opreegen an se beliichten.

Wéi droen Jets zur Stärebildung bäi?

Jets spillen eng bedeitend Roll am Stärebildungsprozess. Wéi Protostare bilden, gëtt infallend Material erhëtzt an an engem bipolare Floss laanscht d'Spinnachs vum Protostar erausgestouss. Dës Jets kollidéieren mam Gas a Stëbs an der Stäregebuertsregioun, a schafen Schockwellen, déi weider Stärebildung ausléise kënnen an d'Ëmfeld ëmginn.

Kënne Planéiten a Stäregebuergebidder bilden?

Jo, planetaresch Bildung ass méiglech a Stäregebuergebidder wéi dem Carina Niwwel. Trotz der intensiver Stralung an der Erosioun vun den circumstellare Scheiwen, kann et genuch Stëbsmass bleiwen fir d'Bildung vu Planéiten z'ënnerstëtzen. D'Etude suggeréiert datt Planéite scho geformt sinn oder aktiv am Carina Niwwel formen.