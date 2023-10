D'Sich no Alien Life: Detecting Biosignatures in Exoplanet Atmospheres

Astronomen sinn op der Juegd no Zeeche vum Liewen ausserhalb vun eisem Sonnesystem, an den James Webb Weltraumteleskop (JWST) soll eng entscheedend Roll bei dëser Sich spillen. De JWST huet d'Potenzial fir d'Atmosphäre vu verschiddene verspriechende Exoplanéiten z'entdecken, a bitt Abléck an d'Méiglechkeet vum Liewen iwwer d'Äerd. Wéi och ëmmer, ze bestëmmen wat als eng richteg chemesch Ënnerschrëft vum Liewen qualifizéiert ass eng Erausfuerderung.

Fir Exoplanéiten ze beobachten, konzentréieren d'Astronomen sech op hir Gaaschtstäre a waarden bis d'Planéiten duerchgoen oder tëscht dem Stär an dem Teleskop passéieren. Wéi de Planéit passéiert, passéiert d'Liicht vum Stär duerch seng Atmosphär, wat d'Tiefen an d'Spëtze vun der Hellegkeet vum Stär verursaacht ofhängeg vun de Chemikalien, déi an der Atmosphär präsent sinn. Dës Variatiounen kreéieren e chemesche Barcode fir den Transitplanéit.

Traditionell hunn d'Wëssenschaftler no spezifesche Gase gesicht, wéi Sauerstoff oder Methan, als potenziell Biosignaturen. Wéi och ëmmer, dës Gase kënnen och duerch net-biologesche Prozesser produzéiert ginn, sou datt se onzouverlässeg Indikatoren vum Liewen eleng maachen. Amplaz betruechten d'Wëssenschaftler de Kontext an deem dës Gase fonnt ginn. Zum Beispill, Methan a Sauerstoff zesummen ze fannen wier héich suggestiv vum Liewen well et schwéier ass dës Gase a Kombinatioun ouni Biologie ze produzéieren.

D'Iwwerwaachung vun der Atmosphär vun engem Exoplanéit iwwer Zäit kann och wäertvoll Informatioun ginn. Saisonal Variatiounen an der Konzentratioun vu bestëmmte Gase, wéi Ozon, kënnen als Fangerofdrock vum Liewen déngen. Zousätzlech entwéckelen d'Wëssenschaftler agnostesch Biosignaturen déi keng Viraussetzungen iwwer d'Biochemie vum alien Liewen maachen. Eng agnostesch Biosignatur ass de Grad vu chemescher "Iwwerraschung" oder Ongläichgewiicht an der Atmosphär vun engem Exoplanéit.

D'Bestëmmung vun der Biosignature vum alien Liewen ass eng komplex Aufgab déi Vorsicht a virsiichteg Analyse erfuerdert. Wéi d'Wëssenschaftler weider Exoplanéitatmosphäre mam JWST an aneren Instrumenter entdecken, hoffen se déi éischt Hiweiser vum Liewen iwwer eise Sonnesystem z'entdecken.

Quellen:

– NASA / JPL-Caltech / R. Hurt, T. Pyle (IPAC)

– NASA, ESA, CSA, STSCI, Joseph Olmsted (STSCI)