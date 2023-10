Studéiert preservéiert Beem fir Äerdbiewenrisiko am Pazifik Nordwesten ze verstoen

Fuerscher vum US Geological Survey Earthquake Science Center an der University of Arizona benotze konservéiert Beem am Pazifik Nordweste fir Abléck an Äerdbiewen Risiko an der Regioun ze kréien. D'Team huet Beem gesammelt, déi gegleeft gi wärend massiven Äerdbiewen laanscht Feelerlinnen am Puget Sound Beräich gestuerwen. Duerch d'Analyse vun de Bamringen hunn se eng Kuelestoff-14 Spike aus de Joren AD 774-75 identifizéiert. Andeems se no vir op de leschte Rank op de Beem zielen, hu si festgestallt datt d'Beem tëscht 923 an 924 gestuerwen sinn. Dëst hindeit datt béid Feeler Äerdbiewen gläichzäiteg ausgeléist hunn, déi zwee Feeler verbannen an e méi héicht Äerdbiewenrisiko an der Géigend beweist wéi virdru geduecht.

Dës Fuerschung liwwert wäertvoll Abléck an d'seismesch Aktivitéit am Pazifik Nordwesten an hëlleft Wëssenschaftler besser d'Feellinnen an d'Äerdbiewensrisiko vun der Regioun ze verstoen. Andeems Dir de geologesche Rekord studéiert, kënnen d'Fuerscher Informatioune vu fréiere Äerdbiewen sammelen an se benotze fir Prognosen iwwer zukünfteg Eventer ze maachen. Den Äerdbiewenrisiko ze verstoen ass vital fir effektiv Noutfallpläng z'entwéckelen an eng elastesch Infrastruktur ze bauen.

Quell: US Geologesch Survey, Universitéit vun Arizona

Zänn Email ass déi haardste Substanz déi vum Kierper produzéiert gëtt, awer wann se zerbriechen ass et de Moment kee Wee fir se ze reparéieren. Wéi och ëmmer, Fuerscher vun der University of Washington hunn eng spannend Entdeckung gemaach, déi Zännreparatur revolutionéiere kéint. Si hunn e Wee fonnt fir Stammzellen an Ameloblasten ze maachen, d'Zellen déi verantwortlech sinn fir Zänn Emailen ze produzéieren. Dëst stimuléiert d'Produktioun vu rudimentärem Email, wat potenziell zu der Entwécklung vu "liewege Fëllungen" féiere kéint fir Huelraim mat aktuellen Emailen ze flécken.

An Zukunft kënnen dës Erkenntnisser och hëllefe fir Labo-gewuess Zänn ze wuessen, déi verluer oder schwéier beschiedegt Zänn ersetzen kënnen. Dëst géif eng méi natierlech a laang dauerhaft Léisung bidden am Verglach mat traditionellen Zännimplantater oder Gebëss. D'Fäegkeet fir Zänn Email ze regeneréieren géif d'Zänngesondheet an d'Liewensqualitéit fir vill Leit wesentlech verbesseren.

Quell: Universitéit vu Washington

E Mangel u Suen ass eng Haaptursaach fir Obdachlosegkeet. Fir den Impakt vun der monetärer Hëllef op Obdachlosegkeet z'entdecken, hunn d'Fuerscher vun der University of British Columbia eng Etude gemaach, wou se eng eemoleg bedingungslos Cashiwwerweisung vu $7,500 kanadeschen Dollar u 50 Individuen zur Verfügung gestallt hunn, déi Obdachlosegkeet erliewen. D'Etude huet festgestallt datt d'Empfänger vum Cash Transfer méi op wesentlech Bedierfnesser wéi Iessen, Loyer an Transport ausginn. Zousätzlech hu si am Laf vun engem Joer manner Deeg an Zelter a méi Deeg a Stallwunnengen verbruecht.

Dës Etude beliicht d'potenziell Virdeeler vun der direkter Cashhëllef un Individuen déi Obdachlosegkeet erliewen. Andeems Dir d'fundamental Fro vun der finanzieller Onstabilitéit befaasst, ass et méiglech perséinlech Wuelbefannen ze verbesseren an d'Vertrauen op temporäre Zelter ze reduzéieren. Weider Fuerschung ass gebraucht fir verschidden Approchen ze entdecken fir Obdachlosegkeet unzegoen a méi effektiv Strategien z'entwéckelen fir sënnvoll Ënnerstëtzung fir déi an Nout ze bidden.

Quell: Universitéit vu British Columbia

Voting per Mail ass ëmmer méi populär ginn, besonnesch a Staaten wéi Oregon a Washington wou et méi einfach ass fir d'Awunner ze wielen. E Fuerscher vun der Washington State University huet iwwerpréift wéi d'Geschwindegkeet vum lokale Postdéngscht d'Wielerbedeelegung beaflosse kann, besonnesch a Staaten mat méi restriktive Wahlgesetzer. D'Etude huet festgestallt datt en effiziente lokale Postdéngscht d'Wahrscheinlechkeet vun Individuen erhéicht, besonnesch a Beräicher mat méi strenge Wahlreegelen.

D'Resultater ënnersträichen d'Wichtegkeet vun engem effiziente Mail-Liwwersystem fir sécherzestellen datt d'Wahlziedelen op Zäit ukommen a gezielt kënne ginn. Wéi d'Bréifwahle méi verbreet gëtt, ass et entscheedend all Barrièren unzegoen, déi d'Leit verhënnere kënnen um demokratesche Prozess deelzehuelen. Efforte fir d'Effizienz vun der Postdéngschtleeschtung ze verbesseren an de Wahlprozess ze streamlinéieren kënnen hëllefen d'Wielerbedeelegung ze verbesseren an ze garantéieren datt jidderee seng Stëmm héieren gëtt.

Quell: Washington State University

Fuerscher vun der Portland State University hunn Computermodeller a Maschinnléiere benotzt fir zukünfteg Wiedermuster am Pazifik Nordwesten ënner der aktueller Streck vun der globaler Erwiermung virauszesoen. Iwwerraschend hunn d'Fuerscher festgestallt datt déi gréisser atmosphäresch Zirkulatiounsmuster, déi lokal Wieder beaflossen, net erwaarden datt se wesentlech verschwannen, besonnesch am Wanter. Dëst bedeit datt d'Wiedermuster, déi mir an der Regioun erliewen, trotz der Erwiermung vum Planéit keng wesentlech Verännerungen ënnerhuelen.

Wéi och ëmmer, et ass wichteg ze bemierken datt dës Fuerschung sech op méi grouss Wiedermuster konzentréiert, a lokaliséiert Auswierkunge wéi Hëtzewellen, Stuerm an extrem Wiederevenementer kënnen nach ëmmer méi dacks an Zukunft optrieden wéinst dem Klimawandel. D'potenziell Auswierkunge vum Klimawandel op regional Wiedermuster ze verstoen ass essentiell fir Strategien z'entwéckelen fir seng Effekter ze reduzéieren.

Quell: Portland State University