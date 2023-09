D'Magie vun den Nordliichter: Wou a wéini de spektakuläre Display an Irland ze fangen

D'Schéinheet vun den Nordliichter, eng faszinéierend natierlech Liichtshow, kann op verschidde Plazen iwwer Irland an Nordirland gesi ginn. Och wann et keng Garantie ass dëst beandrockend Phänomen ze gesinn, kann de kommende Equinox den 23. September Är Chancen erhéijen et ze erliewen. Den David Moore, Redakter vum Magazin Astronomy Ireland, erkläert datt während der Equinox d'Konditiounen am Magnéitfeld vun der Äerd an der Neigung vum Planéit zu enger Affichage vun der Aurora féieren. Wéi och ëmmer, et garantéiert net eng Siicht; et erhéicht nëmmen d'Wahrscheinlechkeet.

Déi bescht Plazen fir d'Nordliichter an Irland ze gesinn sinn déi ländlech Nordküst vun Nordirland a Mayo wéinst hirer Proximitéit zum Atlanteschen Ozean. D'Feele vu Stadluuchten an dëse Regiounen bitt eng méi kloer Vue op d'Aurora. Allerdéngs sinn e kloren Himmel wesentlech fir d'Luuchten ze gesinn, onofhängeg vun der Plaz am Land.

Den Auroraprozess fänkt mat Sonnefakelen un, Ausbroch op der Sonn, déi Milliarden Tonnen Stralung an de Weltraum fräiginn. Dës gelueden Partikelen schloen d'Äerdatmosphär ongeféier zwee Deeg méi spéit an e puer ginn am Magnéitfeld vun der Äerd gefaangen, déi Nordliichter kreéieren wann se mat atmosphäresche Gase kollidéieren. D'Intensitéit vun de Luuchten hänkt vun der Aktivitéit vun de Partikelen of a kann selten selten méi südlech ausdehnen wéi soss.

Fir Är Chancen ze maximéieren fir d'Nordliichter ze gesinn, ass et entscheedend fir vu Mënsch gemaachte Luuchten ewech ze sinn, well se d'Vue verstoppen kënnen. Wunnen an enger Stad oder Stad kann d'Visibilitéit vun de Luuchten nëmmen op grouss Affichë limitéieren. Wéi och ëmmer, Plazen am Land ouni helle Luuchten am Norden bidden eng super Vue op d'Aurora.

Astronomie Irland bitt en Aurora Alarmservice fir de Public iwwer potenziell Observatioune virauszesoen an z'informéieren. D'Alarmer enthalen Informatioun iwwer déi erwaart Aktivitéit am Himmel, och d'Aurora. D'Nordliichter kënnen zu all Moment vun der Nuecht optrieden, an der Dauer variéiere vun e puer Stonnen bis déi ganz Nuecht.

Cloud Cover kann d'Vue vun de Luuchten blockéieren, sou datt kloer Himmel ideal ass fir dës spektakulär Affichage ze gesinn. Glécklecherweis ginn déi nächst Jore gënschteg ugesinn fir d'Nordliichter ze gesinn, well d'Sonn erwaart gëtt hir Héichpunktaktivitéit am Joer 2025 z'erreechen.

Quellen: Astronomy Ireland Magazin