Erlieft d'Schéinheet vun der deelweiser Mounddäischtert: E Himmelsspektakel

Bereet Iech vir, e faszinéierend Himmelsevenement dëse Weekend ze gesinn, wéi de Voll Hunter's Moon vum Oktober den Nuetshimmel genéisst. Wéi de Schied vun der Äerd op säi Gesiicht fällt, wäert eng deelweis Mounddäischtert sech entfalen, déi Zuschauer iwwer de Globus faszinéieren. Dëst aussergewéinlecht Phänomen wäert voll siichtbar sinn aus Afrika, Europa, Asien a bestëmmte Regioune vu Western Australia, während den ëstlechen Tipp vu Südamerika e flotten Abléck beim Moundopgang fënnt.

Vun 2:01 pm EDT (1801 GMT) den 28. Oktober un, gëtt déi deelweis Mounddäischtert vum Volljägermound méi nitting ëm 3:35 pm EDT (1935 GMT) wéi de Mound an déi däischter Regioun vum Äerdschiet erakënnt, bekannt als Umbra, erreecht säin Héichpunkt um ongeféier 4:14 Auer EDT (2014 GMT). Um 6:26 pm EDT (2226 GMT) kënnt de Mound endlech aus dem méi hellen Deel vum Äerdschiet, bekannt als Penumbra, fir dësen faszinéierende Himmelsdanz ofzeschléissen.

Fir déi, déi ausserhalb vun de Beräicher wunnen, déi glécklech genuch sinn dëst Evenement perséinlech ze gesinn, freet Iech net! Dir kënnt ëmmer nach Zeien vun dësem Himmelsspektakel duerch gratis Livestreams verfügbar online op verschiddene Plattformen. Fillt Iech gratis unzepassen an Iech an d'Magie vum Universum tauchen. Zousätzlech wäert Space.com och e Live Stream vum Event organiséieren, wat Iech erlaabt d'Eclipse aus dem Komfort vun Ärem Heem ze erliewen.

Froen an Froe Froen (FAQ)

Q: Wat verursaacht eng partiell Mounddäischtert?

A: Deelweis Mounddäischtert geschitt wann d'Sonn, d'Äerd an de Mound net perfekt ausgeriicht sinn. Dofir deckt nëmmen en Deel vum däischtersten Deel vum Äerdschiet, bekannt als Umbra, de Mound.

Q: Kann Mounddäischtert während all Vollmound geschéien?

A: Mounddäischtert geschitt nëmme während Vollmounden, wann de Mound an d'Sonn diametral vis-à-vis vunenee par rapport zu der Äerd positionéiert sinn. Allerdéngs sinn net all Vollmound vun Sonnendäischtert begleet. Dëst ass well den Ëmlafplang vum Mound an engem Wénkel vun ongeféier 5 Grad op d'Äerdfläch schréiegt, wat doduerch datt de Schied vun der Äerd dacks iwwer oder ënner der Moundëmlafbunn läit.

Q: Wéi kann ech déi deelweis Mounddäischtert vu no beobachten?

A: Wann Dir zu all Moment déi deelweis Sonnendäischtert Zeien wëllt gesinn oder de Mound zu all Moment observéiere wëllt, betruecht d'Welt vun der Astronomie mat engem Teleskop oder engem Spektiv ze entdecken. Eis Guiden iwwer déi bescht Teleskopen a bescht Vergläicher sinn exzellent Ressourcen fir Iech ze hëllefen unzefänken.

Q: Kann ech Fotoe vun der Mounddäischtert maachen?

A: Absolut! Wann Dir eng Passioun fir Astrofotografie hutt, kënnt Dir d'Mounddäischtert dokumentéieren, Vollmound oder de faszinéierende Nuetshimmel. Préift eis iwwergräifend Guiden wéi Dir de Mound a Mounddäischtert fotograféiere kënnt, souwéi eis Empfehlungen fir déi bescht Kameraen a Lënse fir Astrofotografie.