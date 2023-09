Maacht Iech prett fir en Himmelsspektakel zu Houston den Owend an e Freidegnuecht wéi Dir en Abléck vum Starlink "Satellitzuch" kritt. Starlink ass e Netzwierk vu Satellitten entwéckelt vu SpaceX mam Zil fir bëlleg Internet op Fernplazen ze liwweren. Am Moment sinn et iwwer 4,500 Starlink Satellitten an der Ëmlafbunn ongeféier 340 Meilen iwwer der Äerduewerfläch.

Wärend enger klorer Nuecht, wann Dir op der richteger Zäit kuckt, kënnt Dir eng Parade vu Satellitten iwwer den Himmel gesinn. Dës Satellitte goufen dacks fir onidentifizéiert fléiend Objeten (UFOs) verwiesselt wéinst hirem Erscheinungsbild.

Laut engem Starlink Tracker wäert den "Zuch" fir déi nächst zwou Nuechte besonnesch hell iwwer Houston sinn. En Donneschdeg erwaart eis dann um 8 Auer aus Nordwesten no Osten, an e Freideg um 30 Auer aus Nordwesten no Süden.

Wann Dir léiwer eng dimmer Vue léiwer, erwächt fréi op déi folgend Deeg. E Freideg kënnt Dir um 5:21 Auer dobausse fueren, fir de Satellitenzuch aus Norden an Nordosten ze gesinn. Um Samschdeg ass et um 6 Auer aus Westen no Nordosten ze gesinn. Um Sonndeg gesäit et um 09:5 Auer aus Norden no Nordosten op, an nees um 26:6 Auer aus Nordwesten no Südosten. Endlech kann een e Méindeg um 05:5 Auer aus Westen no Südosten erfaassen.

D'Sichtfenster fir dës Siicht kënne vun zwou bis siwe Minutten variéieren. Am August hu vill Leit am Südoste Texas eng String vu Luuchten um Himmel Zeien, déi tatsächlech 15 Starlink Satellitte waren, déi vun der Vandenberg Space Force Base a Kalifornien gestart goufen.

Also, wann Dir de Starlink "Satellitzuch" iwwerhead kuckt, wäert Dir eng bemierkenswäert Affichage vu mënschlecher Innovatioun a Fortschrëtter an der Verfollegung vun der globaler Konnektivitéit gesinn.

Quellen: Starlink Tracker, SpaceX