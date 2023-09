By

Wéi d'Äerdressourcen ëmmer méi knapp ginn, sichen d'Wëssenschaftler an d'Regierungen no planetaresche Kierper als potenziell Quelle vu vitalen natierleche Ressourcen. Et gëtt ugeholl datt de Mound, Asteroiden a Koméite grouss Quantitéiten u Waasser, Gasen a Mineralstoffer enthalen, déi hëllefe kéinte kritesch Mangel op der Äerd léisen.

An der Vergaangenheet goufen Proben vu Moundfielsen zréck op d'Äerd bruecht, a japanesch Raumschëff sinn erfollegräich op Asteroide gelant fir Stëbskären ze sammelen. D'NASA Raumschëff OSIRIS-REx ass geplangt fir op d'Äerd zréckzekommen mat Proben vum Asteroid Bennu de 24. September, fir eist Verständnis vu Weltraumressourcen weider ze förderen.

Och wann d'Raumminingtechnologie nach ëmmer a senge fréie Stadien ass, preparéiere Regierungen a privat Entitéite scho fir potenziell Biergbauoperatiounen. De Space Mining Maart gëtt virgesinn fir e Wäert vun USD $ 1.99 Milliarde bis 2027 z'erreechen, wat de wuessenden Interesse an dëser opkomende Industrie beliicht.

Wéi och ëmmer, et ginn e puer Erausfuerderungen a Considératiounen déi ugeholl musse ginn. D'Technologie fir de Weltraummining ass komplex a deier, erfuerdert bedeitend Fortschrëtter ier se komplett realiséiert ka ginn. Reglementer, Politiken an ethesch Froen entstinn och iwwer d'Rechter fir Raumressourcen ze minen, ze verdeelen an ze verkafen. Zousätzlech muss den Ëmweltimpakt vum Weltraummining op Äerd-baséiert Secteuren grëndlech evaluéiert ginn.

Trotz den Onsécherheeten sinn déi potenziell Virdeeler vum Spacemining fir d'Mënschheet bedeitend. Et kéint eng nei an nohalteg Quell vun natierleche Ressourcen ubidden, eis Ofhängegkeet op déi limitéiert Reserven vun der Äerd reduzéieren. Wéi och ëmmer, virsiichteg Planung, international Zesummenaarbecht an ethesch Kaderen sinn néideg fir sécherzestellen datt de Spacemining net an e chaotesche Goldrush Szenario ofleeft.

Wéi dës Industrie sech weider entwéckelt, gi méi Fuerschung an technologesch Fortschrëtter gebraucht fir de Gruef tëscht Science Fiction a Realitéit ze iwwerbrécken. Mining vun de Ressourcen vun den nooste planetaresche Kierper kéint eng verspriechend Léisung fir de Mangel vun der Äerd ubidden, awer et erfuerdert virsiichteg Iwwerleeung vu béide Méiglechkeeten an Erausfuerderungen déi viru sinn.

Quellen:

– 360info: Creative Commons

- EastMojo: Nordoste Indien déi gréissten onofhängeg digital Neiegkeet Plattform