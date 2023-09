Asteroid Sample Return: NASA's OSIRIS-REx Missioun bereet sech op d'Äerdlandung vir

No enger siwe-Joer Rees duerch de Weltraum ass d'NASA OSIRIS-REx Raumschëff geplangt fir dëse Weekend op der Äerd ze beréieren, mat engem wäertvolle Probe vum Asteroid Bennu. Den Haaptenquêteur vun der Missioun, Dante Lauretta, huet seng Bedenken iwwer d'Potenzial fir eng Crashlandung ausgedréckt, awer verséchert datt d'Team e Backupplang op der Plaz huet.

OSIRIS-REx huet d'Geschicht am Joer 2020 gemaach, wéi et déi éischt Raumschëff gouf fir den no-Äerd Asteroid Bennu ze besichen. Am Oktober vun deem Joer huet et erfollegräich Proben an engem Touch-and-Go Manöver gesammelt. Elo ass d'Raumschëff an de leschten Etappe vu senger Missioun, mat der Retourkapsel erwaart e Sonndeg de Moien sanft an der Utah Wüst ze landen.

Wéi och ëmmer, d'Erhuelungsteam ass op all onerwaart Resultater virbereet. Si hu fir verschidde Szenarie geübt fir d'Erhaalung vun der Probe am Fall vun enger Landungsanomalie ze garantéieren. Wann e Crash geschitt, gëtt d'Probe an e proppere Raum geholl fir d'Kontaminatioun ze minimiséieren. Noutfall Versuergung wäert och op der Plaz sinn wann néideg.

D'Erhuelungspraxis ass zënter Joere weidergaang an huet viru kuerzem zu Simulatiounen zu Utah kulminéiert. D'Team huet sech selwer timing fir ze kucken wéi séier se d'Probe kënnen zréckzéien an zréck an de Labo fir d'Veraarbechtung bréngen. Lektioune geléiert vu fréiere Asteroid Probe Retour Missiounen, wéi d'NASA Genesis a Stardust Missiounen, hunn d'Prozeduren a Planung fir OSIRIS-REx informéiert.

An den nächste Joeren analyséieren d'Wëssenschaftler d'Proben, déi vum OSIRIS-REx zréckkoum, fir Abléck an de fréie Sonnesystem a Planetaresch Bildung ze kréien. Mëttlerweil wäert d'Raumschëff hir Missioun weiderféieren fir en aneren no-Äerd Asteroid, Apophis, am Joer 2029 ze studéieren.

