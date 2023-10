Wëssenschaftler Entdeckt mysteriéis Jupiter-Gréisst Objeten am Orionnebel

Fuerscher vun der Europäescher Weltraumagence (ESA) hunn eng banebriechend Entdeckung mam James Webb Weltraumteleskop vun der NASA gemaach. Si hunn Jupiter-Gréisst Objete fonnt, déi fräi am Orionniwwel schwiewen, a fuerderen eist Verständnis vu Stär- a Planéitbildung. Dës Objeten, bekannt als JuMBOs (Jupiter Mass Binary Objects), si keng Stären oder Planéiten, mee eppes ganz Neies.

D'Entdeckung vu JuMBOs am ​​Orionniwwel huet Froen iwwer virdru gehalen Iwwerzeegungen opgeworf. D'Wëssenschaftler hu geduecht datt Niwwelen, déi rieseg Gas- a Stëbswolleken sinn, wou Stäre gebuer sinn, net eleng Planéite-Gréissten Objeten generéiere kënnen. Wéi och ëmmer, dës nei Entdeckung seet anescht.

Wat nach méi verwonnerlech ass, ass datt d'JuMBOs a Pairen geformt ginn anstatt individuell. Dëst Phänomen geet géint eist aktuellt Verständnis vun der Planéit a Stärebildung. De Samuel Pearson, en ESA Wëssenschaftler, deen an der Fuerschung involvéiert ass, kommentéiert: "Et ass eppes falsch mat eisem Verständnis vun der Planéitbildung, Stärebildung - oder béid. Si sollten net existéieren."

JuMBOs sinn net grouss genuch fir als Stäre klasséiert ze ginn, a well se net ëm e Stär kreien, passen se och net un d'Definitioun vun engem Planéit. De Professer Mark McCaughrean, e Senior Advisor bei der ESA, huet d'Analogie vun engem Chihuahua-Mass Hausdéier benotzt dat net e Chihuahua ass awer eng Kaz, wat d'Schwieregkeet beliicht fir dës Objeten ze klassifizéieren.

Iwwerdeems JuMBOs ähnlech wéi Planéite schéngen kënnen, ënnerscheede se sech op bedeitend Manéier. Si sinn ongeféier eng Millioun Joer al, wat se relativ jonk mécht am Verglach mat aneren Himmelskierper. Am Géigesaz zu de Planéiten killen d'JuMBOs séier of a fréieren, well se keng Energiequell feelen fir konsequent Temperaturen ze halen. Zousätzlech si se haaptsächlech aus Gas zesummegesat, sou datt se fir d'Liewen ongäscht sinn.

Wëssenschaftler hunn e puer Hypothesen proposéiert fir d'Origine vu JuMBOs z'erklären. Eng Theorie seet vir, datt se a manner dichtbevëlkerte Gebidder vum Niwwel geformt sinn, wou richteg Stäre sech net konnten entweckelen. Eng aner Hypothese ass datt se ufanks gemengt waren, d'Stäre als Planéiten ëmkreest, awer dunn aus onbekannte Grënn verdriwwen goufen. Déi lescht Erklärung ass am Moment favoriséiert, obwuel de Mechanismus, duerch deen d'Paar vun Objeten zesummen ausgestouss ginn, e Geheimnis bleift.

D'Entdeckung vu JuMBOs am ​​Orionniwwel huet d'Astronomen iwwerrascht, mat e puer nennen et onendlech. D'Kapazitéit fir dës Jupiter-Gréisst Objeten a Pairen ze observéieren fuerdert existéierend wëssenschaftlech Modeller. Et ass méiglech datt fréier Teleskope bis elo net staark genuch waren fir se z'entdecken.

Den Orionniwwel ass scho laang e Sujet vu wëssenschaftlechen Interessi. Si läit 1,350 Liichtjoer vun der Äerd ewech, et bitt Abléck an d'Bildung an déi fréi Evolutioun vu Stären an aneren Himmelsobjekter. Seng Visibilitéit fir bloussem A als niwweleg Mark um Enn vum Orion Stärebild huet Astronomen a Stargazers zënter Jorhonnerte begeeschtert.

