Kleng Loftbubbles, déi an Äis gefaange sinn, beschleunegen d'Gletschmelzung, Entdeckt Wëssenschaftler

Eng rezent Etude vu Wëssenschaftler huet verroden datt Drock Loftblasen, déi am Äis agespaart sinn, eng bedeitend Roll spillen fir den Ënnergang vun de Gletscher ze beschleunegen. Während dem Schmelzprozess briechen Milliarden vun dëse Blasen an d'Waasser, wat turbulent Stréim verursaacht, déi waarm Waasser mam Äis a Kontakt bréngen. Dëst Phänomen gëtt besonnesch bei Gezäitewaasser Gletscher observéiert, déi grouss Quantitéiten Äis an d'Mier fräiginn.

De Glaciolog Erin Pettit an hir Team vun der Oregon State University hunn d'Etude zu Alaska gemaach, wou d'Gletscher all Joer iwwer 70 Milliarden Tonnen Äis verléieren. Dëse Verloscht dréit zur Erhéijung vum Mieresspigel weltwäit bäi. D'Fuerscher hunn entdeckt datt déi kleng Loftblasen d'Äis an de Gezäitewaasser Gletscher méi séier schmëlzen. Wéi d'Äis schmëlzt, zéien d'erhéigend Blasen Waasser méi séier erop, wat zu enger sechsfach Erhéijung vun der Flowgeschwindegkeet am Verglach zum Bubble-gratis Äis resultéiert.

D'Etude hindeit datt den Impakt vun dëse Blasen op Gletscher Schmelzen eeschte Konsequenze kéint hunn. D'Resultater verbesseren net nëmmen eist Verständnis vum Klimawandel, mee kéinten och de Réckgang an der Heefegkeet vu Seelen a bestëmmte Alaskan Fjorde erklären.

Gletscher si mat Millioune vu klenge Loftblasen gefüllt, bis zu 20 Mol den Drock vun der Äerdatmosphär kompriméiert. Dës Bubbles entstinn wéi de Schnéi iwwer Dausende vu Joer accumuléiert an an Äis kompriméiert. Dem Pettit seng Equipe huet Bubble-räich Äis aus engem Gezäitewaasser Gletscher mam Numm Xeitl Sít 'zu Tlingit gesammelt an huet seng Schmelz an engem Fëschbehälter gefëllt mat Mierwaasser observéiert. D'Gletaläis schmëlzt 2.25 Mol méi séier wéi d'Bubble-fräi Äis wéinst de Stréimstroum, déi duerch d'Präsenz vu Blasen verursaacht ginn.

D'Etude, publizéiert an der Zäitschrëft Nature Geoscience, bitt Abléck an d'"Snap, Crackle, and Pop" Kläng opgeholl bei Gletscher. Dës Geräischer goufen d'Resultat vu Loftblasen, déi aus dem Schmelzen Äis erauskommen. D'Fuerschung suggeréiert datt d'Blasen d'Grenzschicht vu kale Waasser vermëschen, dat typesch d'Gletäis vum waarme Waasser isoléiert, a schlussendlech d'Äis op méi waarm Ozeanen aussetzt.

Weider Fuerschung ass erfuerderlech fir d'Ausmooss vum Impakt vun dëse Blasen op Gletscher an anere Regiounen, wéi Antarktis, ze verstoen. Wéi och ëmmer, d'Resultater ënnersträichen den dréngende Bedierfnes fir de beschleunegen Ënnergang vun de Gletscher unzegoen an déi bedeitend Roll déi dës kleng Loftblasen am Prozess spillen.

