De 4. Mee 2022 huet den InSight Lander vun der NASA eng banebrytend Entdeckung um Mars gemaach. Et huet en Äerdbiewen mat enger Stäerkt 4.7 op enger iwwerraschender Distanz vun 2,000 Kilometer ewech entdeckt. Dëst Evenement, bekannt als S1222a, war dee gréissten Äerdbiewen, dee jeemools um Roude Planéit opgeholl gouf, wéi och op all anere Planéit ausser der Äerd.

Wärend d'Magnitude vu 4.7 vläicht net bedeitend no Äerdnormen ass, war et nach ëmmer en beandrockende Leeschtung wann de Mars keng kollidéiert tektonesch Placke huet. D'Wëssenschaftler hunn ufanks gegleeft datt d'Biewen duerch e Meteorit-Accident verursaacht gouf, well et ähnlech Charakteristike wéi méi kleng Marsquakes ausgeléist huet duerch Meteorittenschlag. Wéi och ëmmer, d'Feele vu frësche Krateren oder Unzeeche vun Impakt hunn hinnen dozou gefouert alternativ Erklärungen ze entdecken.

No der Analyse vun Daten aus verschiddene Satellitten, déi vun der NASA, der Europäescher Weltraumagence, der Vereenten Arabescher Emirater Raumfaartagentur, der Indian Space Research Organisation, an der China National Space Administration zur Verfügung gestallt goufen, hunn d'Wëssenschaftler eng nei Theorie virgeschloen. Si hunn hypothetiséiert datt d'Biewen d'Resultat vun tektonesche Kräfte war, déi op der Mars 'Krust aus engem Stéck handelen.

Am Géigesaz zu der Äerd, déi verschidde tektonesch Placke huet, ass d'Krust vum Mars eng eenzeg Entitéit. Trotzdem gëtt et intern geologesch Kräfte ënnerworf, dorënner Ofkillung a Schrumpfung, wat Stress an der Planéitekrust verursaache kann. D'Verëffentlechung vun dësem Stress huet méiglecherweis d'seismesch Aktivitéit ausgeléist, déi während dem S1222a Äerdbiewen observéiert gouf.

Wärend déi exakt Grënn hannert dem Optriede vun dëse Spannungen onbekannt bleiwen, huet d'Entdeckung vu S1222a eist Verständnis vun der Marsseismesch Aktivitéit wesentlech fortgeschratt. De Constantinos Charalambous, e Co-Autor vun der Etude, huet Optimismus ausgedréckt fir de Mars seng tektonesch Prozesser weider z'entwéckelen.

Wéi d'NASA hiert Zil verfolgt fir Mënschen op de Mars ze schécken, d'Plaze ze verstoen wou dës Stress optrieden wäert entscheedend sinn fir gëeegent Siten fir potenziell zukünfteg Basen ze bestëmmen. Den InSight Lander, deen am Joer 2018 um Mars gelant ass, huet eng instrumental Roll gespillt fir Daten iwwer d'Marskrust, de Mantel an de Kär ze sammelen. Virun der Kraaft leeft, huet d'InSight Missioun ongeféier 1,300 Marsquakes opgeholl, dorënner de bedeitende S1222a Event.

D'Detektioun vun dësem eemolegen Äerdbiewen bestätegt d'Genauegkeet vun de Prognosen, déi vum InSight Team virun der Missioun gemaach goufen. Et gëtt onschätzbar Abléck an déi seismesch Aktivitéit an tektonesch Prozesser vum Mars, bréngt d'Wëssenschaftler ee Schrëtt méi no fir dëse faszinante Planéit ze verstoen.

Quellen:

- NASA

- Reuters