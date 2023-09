Kalifornien Gitteroperateur preparéiert sech op de Réckgang vun der Solargeneratioun wärend der Sonnendäischtert

De California Independent System Operator (CAISO) erwaart eng bedeitend Reduktioun vun der erneierbarer Generatioun wärend enger annularer Sonnendäischtert de 14. Oktober. Well d'Solar-ugedriwwen Generatioun d'Majoritéit vun der Versuergung während der Mëttesspëtzt ausmécht, gëtt erwaart datt d'Eclipse d'Stabilitéit vum Netz beaflossen.

Erneierbar Energien bilden ongeféier 70% vun der Versuergung wärend der Mëttesspëtzt aus, mat Solarenergie déi iwwer 80% vun der erneierbarer Generatioun bäidréit. D'CAISO's kuerzfristeg Prognoseteam virausgesot e Réckgang vun 9.374 GW an der Gitter-Skala erneierbarer Generatioun während der Sonnendäischtert, während d'Bruttobelaaschtung ëm 2.374 GW eropgeet.

D'Eclipse wäert d'Western Energy Imbalance Market (WEIM) Regiounen beaflossen, mat variabelen Zäiten a Gréissten vum Impakt. D'California Balancing Authority Area, zum Beispill, wäert Sonnendäischtert erliewen tëscht 68% an 89%, ofhängeg vun der Plaz. Interstate an intrastate Gas Fournisseuren, souwéi Hydro a Batterie Ressourcen, wäert mobiliséiert ginn mat de grousse Rampen an Generatioun ze hëllefen.

CAISO wäert zesumme mam Reliability Coordinator West, Utility Distribution Firmen, a WEIM Entitéite kollaboréieren fir stabil Maartoperatiounen an zouverlässeg Systemoperatiounen am Dag vun der Sonnendäischtert ze garantéieren.

Den Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) wäert op seng Gasflott vertrauen fir d'Reduktioun vun der Solargeneratioun während der Sonnendäischtert ze kompenséieren. Aner Regiounen, wéi de Pazifik Nordwesten, virauszesoen Schwankungen an der Generatioun a Lasten awer erwaarden keen Impakt op Zouverlässegkeet.

Zënter 2017 ass d'Solarkapazitéit an den USA wesentlech gewuess, wat d'Eclipse vun dësem Joer méi beaflosst mécht. D'CAISO's Raster-Skala an Dachsolarkapazitéit sinn ëm 6.5 GW an 8.55 GW eropgaang, respektiv, wärend dem WEIM's Rasterskala an Dachsolarkapazitéit ëm 9.414 GW a 5.720 GW gewuess sinn, respektiv.

De CAISO evaluéiert d'Effekter vun der 2023 Sonnendäischtert mat engem méi breeden Ëmfang, well et elo Zouverlässegkeet Koordinatiounsservicer u verschidde Balancegebidder an der Western Interconnection ubitt. Mat der verstäerkter Interkonnektioun vum westleche Gitter kënnen Entitéite dës Verbindungen a Bezéiunge benotzen fir zouverlässeg Operatiounen z'erhalen an d'Ressourcen während der Sonnendäischtert ze optimiséieren.

Kalifornien féiert d'USA a Solarkapazitéit, mat 17.934 GW installéiert um Enn vum Q2. CAISO geréiert de Flux vum Stroum fir ongeféier 80% vu Kalifornien an e klengen Deel vun Nevada.

Quellen: CAISO, NASA, American Clean Power Association