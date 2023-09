Den erneierten Interessi un de Mound gëtt net méi duerch Rivalitéite vum Kale Krich gedriwwen, mee éischter duerch e Wonsch eng laangfristeg Präsenz op senger Uewerfläch ze etabléieren. Länner a privat Entitéite sichen elo Moundressourcen ze behaapten an op wuessend kommerziell Interessen am Weltraum ze profitéieren. Dëst markéiert eng Verréckelung vun enger Course tëscht Natiounen fir Fändelen um Mound op e Marathon fir eng Moundwirtschaft z'entwéckelen.

Indien, Russland, Japan an d'Vereenegt Arabesch Emirater gehéieren zu de Länner, déi Moundmissiounen an der nächster Zukunft plangen. Dës Missiounen zielen de Mound ze entdecken, seng Ressourcen ze studéieren, a potenziell de Wee fir mënschlech Siedlungen opzebauen. Houston-baséiert Firma Intuitive Machines plangt och eng kommerziell Raumschëff Missioun op de Mound.

China, besonnesch, huet säi Moundprogramm aggressiv fortgeschratt. Et gouf dat drëtt Land fir am Joer 2013 um Mound ze landen an huet zënterhier bedeitend Schrëtt gemaach, dorënner d'Landung op der wäiter Säit vum Mound an d'Moundproben op d'Äerd zréckginn. China huet Pläng fir Astronauten um Mound bis 2030 ze landen an eng permanent Basis ze bauen. Et schafft och mat Russland un der International Lunar Research Station Moon Basisprojet zesummen.

Wärend China vläicht méi fortgeschratt ass wéi aner Länner wat säi Raumfaartprogramm ugeet, hunn d'USA nach ëmmer e bedeitende Virsprong. Wéi och ëmmer, d'US Weltraumindustrie steet virun Erausfuerderungen. D'Date vum US Bureau of Economic Analysis weisen datt den Undeel vum Weltraumsecteur an der US Wirtschaft schrumpft. Trotz verstäerkter Opmierksamkeet an der Bedeelegung vu privaten Firmen ass de Wuesstum vun der Weltraumindustrie méi lues wéi aner Wirtschaftssekteuren.

Wéi déi nei Course op de Mound entfalt, bleift et ze gesinn, ob China, mat sengem ambitiéise Moundprogramm a wuessende Fäegkeeten, d'Dominanz vun den USA am Weltraum erausfuerdere kann. De proposéierte Budget vun der US Regierung fir d'NASA am Joer 2024 reflektéiert eng Spannung vu Fongen, stellt Froen iwwer d'Land Engagement fir Weltraumfuerschung.

Insgesamt huet d'Course op de Mound iwwer national Stolz a Rivalitéiten evoluéiert. Et dréint sech elo ëm d'Schafung vun enger Moundwirtschaft an d'Ressourcen a kommerziell Méiglechkeeten, déi de Mound ubitt. D'Resultat vun dëser Course huet d'Potenzial fir eist Verständnis vum Weltraum ze transforméieren an de Wee fir nei Grenzen an der Exploratioun ze maachen.

