De Mangel u schwaarze britesche Wëssenschaftler: Adresséiert institutionell Rassismus an der Wëssenschaft

Offiziell ginn et keng schwaarz Chimie oder Physik Proffen a Groussbritannien, wat vill Wëssenschaftler féiert fir ze streiden datt d'UK Wëssenschaft institutionell rassistesch ass. D'Royal Society, déi eelst wëssenschaftlech Akademie op der Welt, zielt dëst mat engem neie Finanzéierungsschema z'änneren entworf fir schwaarz PhD Studenten z'ënnerstëtzen fir Karriären an der akademescher Fuerschung ze verfolgen a schliisslech Proffen ze ginn. De Schema gëtt all Joer bis zu £ 690,000 u Finanzéierung u fënnef Gesellschaften.

Dr Mark Richards, e Physik Fuerscher a Dozent um Imperial College London, a Professer Robert Mokaya, en Expert an der Materialchemie op der University of Nottingham, beliicht dëst Thema. Och wann de Mokaya zënter 2008 Professer fir Chimie ass, existéiert hien net offiziell laut Statistike gesammelt vun der Higher Education Statistics Agency (HESA). HESA ronnt d'Zuelen op déi nootste fënnef, sou datt Mokaya op Null ofgerënnt. Iwwerdeems hien zouginn et vläicht aner schwaarz Chimie Proffen an de UK ginn, hien huet nach net d'Chance hinnen ze treffen. Souwuel de Mokaya wéi och de Richards bestätegen datt et och keng schwaarz Physikprofesser gëtt.

Am Beräich vun der Chimie ginn et insgesamt 520 Proffen, während et 825 an der Physik sinn. D'Situatioun ass liicht besser an de Biowëssenschaften, mat fënnef schwaarze Proffen aus 1,345, an Ingenieur, déi ongeféier 20 schwaarz Proffen aus 1,730 hunn. Insgesamt, vun alle Wëssenschaften, ginn et nëmmen 70 schwaarz Proffen, representéiert just 0.6% vum Gesamt. Nëmmen 10 vun dëse Proffen si Fraen. Am Géigesaz, maachen schwaarz Leit 4.2% vun der Bevëlkerung an England a Wales no der leschter Vollekszielung aus.

Et gi verschidde Faktoren, déi zu der Ënnerrepresentatioun vu schwaarze Wëssenschaftler bäidroen. Richards mengt datt e Manktem u Bewosstsinn vu verfügbare Méiglechkeeten an d'Feele vu Plädoyer als grouss Barrièren fir marginaliséiert Gruppen déngen. Ouni Netzwierker an Ënnerstëtzung gëtt et decouragéierend fir talentéiert Individuen. D'Statistike weisen kloer datt den Undeel vu schwaarze Leit an der Wëssenschaft op all Etapp vun der akademescher Leeder erofgeet, vu GCSEs bis Professer.

De Richards, deem säin Interesse fir d'Wëssenschaft op seng Kandheet zréckgezunn ass, ënnersträicht d'Wichtegkeet vu Virwëtzegkeet an Ënnerstëtzung fir wëssenschaftlech Aspiratiounen ze fërderen. Opgewuess an engem Single-Elteren Haushalt, erënnert hien sech wéi säi virwëtzeg Geescht him gefouert huet fir d'bannenzeg Aarbecht vun engem Stecker als klengt Kand ze entdecken. Och wann et am Ufank als "schlecht Kand" bezeechent gouf, erkläert de Richards datt seng Virwëtzegkeet a Wonsch ze verstoen wéi d'Saachen funktionnéieren seng Leidenschaft fir d'Wëssenschaft gefërdert hunn.

De Mangel u schwaarzer Representatioun an der Wëssenschaft ass e komplexe Problem, deen eng multifacettéiert Approche erfuerdert fir den institutionelle Rassismus ze demontéieren an d'Inklusivitéit ze förderen. D'Finanzéierungsschema vun der Royal Society ass just ee Schrëtt fir dës Disparitéit unzegoen an ze garantéieren datt schwaarz Wëssenschaftler a Groussbritannien d'Unerkennung an d'Chancen kréien déi se verdéngen.

