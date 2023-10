Dem Jupiter säi Jet Stream opgedeckt vum Webb Weltraumteleskop

De Webb Weltraumteleskop huet eng bemierkenswäert Entdeckung um Jupiter gemaach, de gréisste Planéit an eisem Sonnesystem. Am Juli 2022 huet de Webb en intensiven Jetstroum festgestallt, deen iwwer de Jupiter Äquator geschoss huet. De Jet reest mat enger Geschwindegkeet vun ongeféier 320 Meilen pro Stonn (515 Kilometer pro Stonn) a läit op enger Héicht vu ronn 25 Meilen (40 km) an der ënneschter Stratosphär vum Jupiter.

Virun dëser Entdeckung waren d'Astronomen d'Existenz vun Ost-West-Jets an der Atmosphär vum Jupiter bewosst. Wéi och ëmmer, d'Analyse vun dësem nei entdeckte séier bewegende Jet suggeréiert datt dem Jupiter seng intern Dynamik méi dynamesch ka sinn wéi virdru geduecht. D'Fuerschung, déi de Jet ënnersicht, gouf an der Nature Astronomy publizéiert.

De Webb Weltraumteleskop, deen am Dezember 2021 gestart gouf, mécht wëssenschaftlech Observatioune zënter Juli 2022. Et huet lieweg an Asiicht Biller vum Kosmos erfaasst, dorënner Biller vun de lumineszenten Aurorae op de Pole vum Jupiter an de Réng, déi den Uranus a Saturn ëmginn.

Déi rezent Biller vum Jupiter's Jet Stream goufen mat der Webb's Near-Infrared Camera gemaach. Dës Biller weisen datt Deeler vun der Atmosphär vum Jupiter duerch d'Bewegung vum Jet gestéiert goufen. De Jet gouf duerch siichtbar Wandscheren am Bild verfollegt, wat Ännerunge vun de Wandgeschwindegkeete bei verschiddenen Héichten an Distanzen an der Atmosphär vum Planéit ugewisen huet.

D'Entdeckung vum Jet no bei der Tropopause vum Jupiter, der Regioun um Rand vu senger Troposphär, suggeréiert datt d'atmosphäresch Zirkulatioun vum Planéit ronderëm säin Equator méi ähnlech wéi de Saturn ass wéi bis elo bekannt ass.

Wärend de Webb de Jupiter nëmmen aus enger Distanz observéiere kann, wäerten zukünfteg Missiounen wéi de Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) vun der ESA an den Europa Clipper vun der NASA e méi no kucken op de Gasgigant a seng Mounden. Dës Missiounen ënnersichen dem Jupiter seng Satellitte, dorënner Callisto, Europa a Ganymede, déi ugeholl gi sinn Ozeandroende Satellitten, déi potenziell extraterrestrescht Liewen ënnerstëtzen.

Et wäert awer e puer Joer daueren ier dës Missiounen de Jupiter System erreechen. Den Europa Clipper soll am Joer 2030 ukommen, während JUICE geplangt ass fir de Jupiter am Joer 2031 z'erreechen. An der Tëschenzäit kënne mir déi erstaunlech Schëss schätzen, déi vun der Webb's Near-Infrared Camera vun enger Distanz erfaasst goufen.

Quelle: Naturastronomy