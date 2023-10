Webb Weltraumteleskop entdeckt High-Speed ​​Jet Stream an der Jupiter Atmosphär

By

Den James Webb Weltraumteleskop vun der NASA huet eng spannend Entdeckung an der Atmosphär vum Jupiter gemaach - en Héichgeschwindeg Jetstroum, deen iwwer dem Equator vum Planéit läit, iwwer 3,000 Meilen breet. Dës nei Feature liwwert wäertvoll Abléck an d'Interaktiounen tëscht de Schichten vun der turbulenter Atmosphär vum Jupiter an ënnersträicht déi eenzegaarteg Fäegkeeten vum Webb-Teleskop.

Leed vum Ricardo Hueso vun der Universitéit vum Baskenland zu Bilbao, Spuenien, huet d'Fuerschungsteam Daten vun der Webb's Near-Infrared Camera (NIRCam) benotzt, déi am Juli 2022 ageholl gouf. De Pater vun der University of California, Berkeley, an den Thierry Fouchet vum Observatoire vu Paräis, hu sech als Zil gemaach, Biller vum Jupiter mat Intervalle vun 10 Stonnen, oder engem Jupiter-Dag opzehuelen, mat verschiddene Filtere fir Ännerungen a klenge Fonctiounen op verschidden Héichten vum Planéit z'entdecken. Atmosphär.

Déi héichopléisende Biller, déi vum Webb kritt hunn, hunn d'Fuerscher iwwerrascht, knusprech Features opgedeckt, déi virdru als onschëlleg Niwwel observéiert goufen. Duerch d'Verfollegung vun dëse Funktiounen niewent dem Jupiter seng séier Rotatioun, huet d'Team e bessert Verständnis vun der dynamescher Natur vun der Atmosphär vum Planéit kritt. Speziell konnten se Wandscheren identifizéieren, oder Regiounen wou d'Wandgeschwindegkeet mat Héicht oder Distanz ännert, an den Héichgeschwindeg Jetstroum verfollegen.

D'Atmosphär vum Jupiter besteet aus verschidde Schichten, an dem Webb seng eenzegaarteg Bildungsfäegkeeten hunn d'Wëssenschaftler erlaabt verschidden Héichten ze analyséieren an de Jetstream ze isoléieren. Dës Entdeckung bitt wäertvoll Informatioun iwwer d'atmosphäresch Dynamik vum Jupiter an déngt als Testament fir déi mächteg Observatiounsfäegkeeten vum James Webb Weltraumteleskop.

Quellen:

- NASA

- Universitéit vu Kalifornien, Berkeley

- Observatoire vu Paräis