Nei Etude verroden erstaunlech High-Speed ​​Jet Stream um Jupiter

Wëssenschaftler, déi den James Webb-Weltraumteleskop an den Hubble-Weltraumteleskop vun der NASA benotzen, hunn eng banebriechend Entdeckung um gigantesche Planéit Jupiter gemaach. Eng rezent Etude publizéiert an der Zäitschrëft Nature Astronomy bericht d'Identifikatioun vun engem Héich-Vitesse Jet Stream an der ënneschter Stratosphär vum Jupiter. Dëse Jetstroum, deen no beim Equator läit, spant iwwer 3,000 Meilen an erreecht Wandvitesse vun onheemlechen 320 Meilen pro Stonn. Fir dëst a Perspektiv ze setzen, sinn dës Wand duebel sou séier wéi déi an engem Kategorie 5 Hurrikan op der Äerd.

D'Offenbarung vun dësem High-Speed-Jet-Stream huet d'Fuerscher iwwerrascht. Virdrun als däischter an onkloer ugesinn, huet den James Webb Weltraumteleskop onendlech Kloerheet geliwwert, wouduerch d'Wëssenschaftler déi knusprech Feature vun dësem turbulenten atmosphäresche Phänomen verfollegen wéi de Jupiter séier rotéiert.

De Jupiter, de kolossalen Noper vun der Äerd, weist eng geschicht Atmosphär ähnlech wéi eisen eegene Planéit, obwuel seng Kompositioun a Wiedermuster däitlech ënnerscheeden. Virdrun Missiounen an Observatioune hu versicht dem Jupiter seng komplex atmosphäresch Dynamik ze dekodéieren, dorënner de berühmte Grousse Roude Fleck an ammoniakbelaaschte Wolleken.

Wat den James Webb Weltraumteleskop ënnerscheet ass seng Fäegkeet fir déi méi héich Schichten vun der Jupiteratmosphär z'entdecken, tëscht 15 an 30 Meilen iwwer dem Planéit säi Wollekendeck. Dës eenzegaarteg Perspektiv huet elusiv Detailer enthüllt an nei Abléck an d'Réng, Satelliten an Atmosphär vum Gasgigant geliwwert.

D'Entdeckung vum Héich-Vitesse Jet-Stream gouf méiglech gemaach duerch eng Zesummenaarbecht tëscht dem James Webb Weltraumteleskop an dem Hubble Weltraumteleskop. Wärend déi fréier sech op méi kleng Wollekefeatures fokusséiert hunn, hunn déi lescht sech déif an d'equatorial Stuermsystemer verdéift. Duerch d'Kombinatioun vun hiren Observatioune kruten d'Wëssenschaftler e verständlecht Verständnis vun der komplizéierter Atmosphärdynamik vum Jupiter an der dreidimensionaler Struktur vun de Stuermwolleken.

De Verglach vun dësen zwee grousse Weltraumteleskope hëlleft och fir ze verstoen wéi d'Wandgeschwindegkeet um Jupiter sech mat der Héicht verännert a Wandschéier generéiert. D'Wëssenschaftler, déi an der Etude involvéiert sinn, erwaarden datt d'Stäerkt vun dësem nei entdeckten Jetstroum an den nächste Joren erheblech variéiere kann, wat potenziell weider Abléck an dem Jupiter säi oszilléierende Stratosphärmuster ubitt.

Dës banebriechend Entdeckung markéiert e bedeitende Meilesteen an eisem Verständnis vun der Atmosphärdynamik vum Jupiter an ënnersträicht déi onheemlech Fäegkeeten vum James Webb Weltraumteleskop fir d'Geheimnisser vun den beandrockende Himmelskierper vun eisem Sonnesystem z'entdecken.

Froen an Froe Froen (FAQ)

Q: Wat ass den James Webb Weltraumteleskop?



A: Den James Webb Weltraumteleskop ass e grousst, Weltraumbaséiert Observatoire, dee geplangt ass fir Enn 2021 ze starten. Et ass entwéckelt fir den Universum am Infrarout Liicht ze studéieren an onendlech Abléck an Himmelsobjekter a Phänomener ze bidden.

Q: Wat war de Fokus vun der rezenter Etude iwwer Jupiter?



A: Déi rezent Etude huet den James Webb Weltraumteleskop an den Hubble Weltraumteleskop vun der NASA benotzt fir en Héichgeschwindeg Jetstroum an der ënneschter Stratosphär vum Jupiter ze identifizéieren an ze studéieren.

Q: Wat mécht dës Entdeckung eenzegaarteg?



A: D'Entdeckung vum Héich-Vitesse-Jetstroum um Jupiter ass bemierkenswäert, well et virdru net gesi war a wäertvoll Informatioun iwwer dem Jupiter seng turbulent Atmosphär liwwert.

Q: Wéi séier sinn d'Wand am Héich-Vitesse Jet Stream?



A: De Wand am Héich-Vitesse Jet Stream um Jupiter erreechen Geschwindegkeete vun ongeféier 320 Meilen pro Stonn, dat ass duebel sou séier wéi déi an engem Kategorie 5 Hurrikan op der Äerd.

Q: Wéi hunn den James Webb Weltraumteleskop an den Hubble Weltraumteleskop zu der Studie bäigedroen?



A: Den James Webb Weltraumteleskop konzentréiert sech op méi kleng Wollekefeatures, während den Hubble Weltraumteleskop d'equatorial Stuermsystemer um Jupiter observéiert huet. Duerch d'Kombinatioun vun hiren Observatioune kruten d'Wëssenschaftler e verständlecht Verständnis vun der Atmosphärdynamik vum Jupiter.