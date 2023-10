Den James Webb Weltraumteleskop entdeckt Quarz an de Wolleke vum Exoplanéit WASP-17b

Den James Webb Weltraumteleskop (JWST) huet eng banebriechend Entdeckung gemaach, déi Beweiser vu Quarz an de Wolleke vun engem Exoplanéit fir d'éischte Kéier opgedeckt huet. Den Exoplanéit a Fro, WASP-17 b, ass e waarme Jupiter, deen e Stär vum F-Typ ëmkreest, deen ongeféier 1,300 Liichtjoer vun der Äerd ewech läit. De WASP-17 b ass bekannt als ee vun de gréissten a puffiest Exoplanéiten, déi bis elo entdeckt goufen.

Fuerscher vun der University of Bristol a Groussbritannien, gefouert vum David Grant, ware begeeschtert iwwer dës onerwaart Entdeckung. Grant sot: "Mir ware begeeschtert! Mir woussten aus fréieren Observatioune mam Hubble Weltraumteleskop datt et Aerosolen an der Atmosphär vum WASP-17 b waren, awer mir hunn net virausgesot datt se aus Quarz gemaach goufen.

D'Team huet de Mid-Infrared Instrument (MIRI) um Webb-Teleskop benotzt fir d'Transmissiounsspektrum vum WASP-17 b ze studéieren. Andeems se d'Auswierkunge vun der Atmosphär vum Planéit op d'Stäreliicht analyséiert hunn, konnten se eng ënnerschiddlech Feature bei 8.6 Mikron identifizéieren, wat d'Präsenz vu Quarz an de Wolleke vum Planéit ugeet.

D'Entdeckung vu Quarz an de Wolleke vum WASP-17 b ass bedeitend well et déi éischte Kéier ass datt eng spezifesch Wollekeart an engem transitéierende Exoplanéit identifizéiert gouf. Am Géigesaz zu de Mineralpartikelen, déi an de Wolleke vun der Äerd fonnt ginn, kommen d'Quarzkristalle an de Wolleke vum WASP-17 b net vun enger Fielsfläch aus, mä si geformt an der Atmosphär vum Planéit selwer.

Dësen Duerchbroch füügt zu eisem Verständnis vun der Zesummesetzung an der Komplexitéit vun Exoplanéitatmosphären. Andeems Dir d'Eegeschafte vu verschiddene Wollekenaarten an Exoplanéiten studéiert, kënnen d'Wëssenschaftler wäertvoll Abléck an d'Prozesser an d'Konditioune kréien, déi dës wäit Welte formen.

Notiz: Dësen Artikel gouf op Basis vun der Informatioun am Quellartikel geschriwwen an enthält keng direkt Zitater aus der ursprénglecher Quell.