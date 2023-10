Nei Abléck an de Mars: Entdeckt d'Geheimnisser vum Interieur vum roude Planéit

An enger wichteger Entdeckung hunn seismesch Wellen, déi aus engem Meteoritschlag op de Mars entstinn, de Wëssenschaftler eng frësch Perspektiv op déi enigmatesch bannenzeg Aarbecht vum roude Planéit ugebueden. Dem Nasa säin InSight Lander huet Daten gesammelt, déi zu enger wesentlecher Reevaluatioun vun der interner Struktur vum Mars gefouert hunn. Dës banebriechend seismesch Informatioun huet eng bis elo onbekannt Schicht vu geschmollte Fiels enthüllt, déi e kompakten an dichte flëssege metallesche Kär ëmginn.

Déi seismesch Donnéeën verroden e verstoppt Räich vu geschmollte Fiels, deen de Kär vum Mars ëmkreest. Virun dëser Offenbarung haten d'Wëssenschaftler nëmmen seismesch Wellen observéiert, déi aus der Spëtzt vum Kär gesprongen hunn, ni doduerch penetréiert. D'Behuele vun dëse Wellen huet d'Präsenz vun enger geschmollte Silikatschicht uginn, ongeféier 90 Meilen déck, um Enn vum Mantel - déi Fielsschicht déi tëscht dem Mars senger äusserst Krust a sengem Kär läit. Dës onheemlech Entdeckung hindeit datt de Mars, am Géigesaz zu der Äerd, eng geschmollte Schicht ronderëm säi Kär huet.

Ausserdeem hunn d'Fuerscher d'Gréisst vum Kär vum Mars ëmberechent, entdeckt datt et ongeféier 30% méi kleng ass am Volume wéi virdru geschat. Mat engem Duerchmiesser vu ronn 2,080 Meilen besteet de Kär haaptsächlech aus Eisen an Néckel, zesumme mat méi liicht Elementer wéi Schwefel, Sauerstoff, Kuelestoff a Waasserstoff. Wéi och ëmmer, den Undeel vun dëse méi liicht Elementer an der Zesummesetzung vum Kär ass manner wéi virdrun Schätzungen, besteet aus nëmmen 9-15% vum Gewiicht.

De Meteoritschlag, deen dëse seismeschen Duerchbroch ausgeléist huet, ass an der Héichlandregioun vum Mars bekannt als Tempe Terra den 18. September 2021. Trotz der Plaz vum Impakt op der Géigendeel Säit vum Mars vun der InSight senger Positioun am Elysium Planitia, huet et en Äerdbiewen vun 4.2 op der Stäerkt verursaacht a lénks. hannert engem Krater dee ronn 425 Fouss breet moosst. Dëst Evenement war entscheedend fir seismesch Wellen duerch den déiwe Bannen vum Planéit ze vermëttelen, wat d'Wëssenschaftler et erméiglecht onendlech Abléck an de Kär vum Mars ze kréien.

D'InSight Missioun, obwuel se vun der Nasa am Joer 2022 pensionnéiert gouf no véier Joer Operatioun, verléisst weider eng dauerhaft Ierfschaft. Seng wäertvoll seismesch Rekorder hunn e Räichtum u Wëssen iwwer déi komplex a villsäiteg Prozesser geliwwert, déi de Mars formen. Déi lafend Analyse vun dësen Donnéeën versprécht eist Verständnis vum intriganten Interieur vum roude Planéit ze verdéiwen.

