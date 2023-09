Fuerschung weist wann déi éischt Exokontinente geformt kënne sinn

By

D'Astronomieprofesser Jane Greaves vun der Cardiff Universitéit huet Fuerschung gemaach fir ze bestëmmen wéini déi éischt Exokontinenter, oder Kontinenter op anere Planéiten, sech geformt hunn. D'Etude, mam Titel "Wéini waren déi éischt Exokontinente?" a publizéiert an de Fuerschungsnotizen vun der American Astronomical Society, zielt d'Sich no bewunnbare Welten ze verbesseren andeems Dir Plazen identifizéiert wou Fielsplanéite mat Placketektonik méi wahrscheinlech fonnt ginn.

Iwwerdeems Placketektonik vläicht net essentiell ass fir d'Liewen unzefänken, spille se eng entscheedend Roll fir d'Bewunnbarkeet vun engem Planéit iwwer Zäit z'erhalen. Placketektonik hëlleft d'Temperatur vun engem Planéit ze regelen an d'Hëtzt aus sengem Kär ze befreien, wat wichteg ass fir eng Schutzmagnetosphär z'erhalen an an der bewunnbarer Zone ze bleiwen.

Greaves konzentréiert sech op d'Korrelatioun tëscht der Kärwärmeproduktioun vun engem Planéit an der Präsenz vu Placketektonik. D'Hëtzt am Kär vun engem Planéit entsteet duerch radioaktiv Elementer wéi Uran, Thorium a Kalium. Dës Elementer entstinn bei Neutronestärekollisiounen a Supernovaexplosiounen.

Fir festzestellen, wéi eng Stäre méi wahrscheinlech Planéite mat Placketektonik a Kontinenter hunn, huet Greaves Daten iwwer stellar Heefegkeete vu verschiddenen Elementer analyséiert a mat Stärealter kombinéiert. Si huet d'Stären an zwou Gruppe klasséiert: dënn Scheifstären, déi méi jonk sinn a méi héich Metallizitéit hunn, an décke Scheifstäre, déi méi al sinn a manner Metallizitéit hunn.

D'Etude huet festgestallt datt d'Erscheinung vu Kontinenter op der Äerd ongeféier de Medianwäert duerstellt am Verglach mat anere Planéiten. D'Kontinentalbildung op der Äerd huet viru ronn 3 Milliarde Joer ugefaang, wärend dënn Scheifstären an der Probe déi éischt Erscheinung vu Kontinenter 2 Milliarde Joer virun der Äerd gewisen hunn, an décke Scheifstäre hunn Kontinenter nach méi fréi gewisen, ongeféier 4 bis 5 Milliarde Joer virun der Äerd .

D'Fuerschung huet och eng Relatioun tëscht der Präsenz vu Kontinenter an dem Eisen-zu-Waasserstoff (Fe/H) Verhältnis a Stären bewisen. Planéite mat manner Fe/H Verhältnisser si méi wahrscheinlech Kontinenter méi fréi ze bilden.

Greaves suggeréiert datt Stäre mat subsolarer Metallizitéit villverspriechend Ziler bei der Sich no habitablen Exoplanéite mat Kontinenter kéinte sinn. Dës Planéiten hu vläicht fortgeschratt Liewensforme méi fréi entwéckelt wéi d'Äerd.

D'Etude schléisst datt d'Fielsexoplanéite mat laangliewege Kontinenter ze fannen ass ganz villverspriechend. Weider Enquête iwwer d'Heefegkeet vun Isotopen wéi Thorium a Kalium, déi zur radiogenescher Heizung bäidroen, kéinte méi Systemer opdecken, wou d'Landbaséiert Liewen d'Liewen op der Äerd virdru ka sinn.

Insgesamt erweidert dës Fuerschung eist Verständnis vun der Bildung an der Bewunnbarkeet vu Planéiten ausserhalb vun eisem Sonnesystem, a bitt wäertvoll Abléck fir zukünfteg Planetaresch Exploratioun.