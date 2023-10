Nei Etude proposéiert eng kleng Fënster vun der Opportunitéit fir d'Schmelze Äisplack vu Grönland ze retten

By

Eng rezent Etude huet e Glanz vun Hoffnung am Kampf géint de Klimawandel geliwwert. Wéi d'global Temperaturen weider klammen, schmëlzen d'Äisplacken, déi Grönland an d'Arktis bedecken, mat engem alarméierenden Taux. Wéi och ëmmer, d'Fuerscher gleewen datt mir eng kleng Fënster vun der Méiglechkeet hunn fir d'Saache ëmzedréien an d'Schmelze Äisplack ze retten, déi Grönland iwwerdeckt.

D'Grönland Äisplack ass vu wesentleche Besuergnëss wéinst sengem Potenzial fir de Mieresspigel ëm iwwerraschend 20 Féiss ze erhéijen wann et komplett schmëlzt. Dëst hätt zerstéierend Konsequenze fir Küstregiounen op der ganzer Welt. Och wann d'Etude keng Léisung bitt fir d'Schmelz komplett ze stoppen, seet se vir, datt Handlung bannent enger spezifescher Temperaturschwell hëllefe kéint e puer vun den Effekter vum Klimawandel reduzéieren.

Virdrun Warnungen hunn uginn datt d'Grönland Äisplack riskéiert ze schmëlzen wann d'global Temperaturen 3.6 Fahrenheit oder 2 Celsius iwwer de pre-industriellen Niveauen iwwerschreiden. Am Moment hu mir schonn eng Erwiermung vun 2 Fahrenheit oder 1.1 Celsius iwwerschratt. Wéi och ëmmer, dës nei Etude proposéiert datt et vläicht e bësse méi Spillraum gëtt fir d'Äisplack ze retten.

No der Fuerschung ass d'Grönland Äisplack méi elastesch wéi virdru geduecht. Obwuel d'Méiglechkeet vun engem irreversiblen Zesummebroch bannent den nächste puer dausend Joer nach existéiert wann d'Temperatur d'2 Celsius Schwell iwwerschratt, kann eng liicht Temperaturerhéijung net zu engem totalen Zesummebroch féieren. Wann d'Temperatur bannent engem gewëssen Zäitraum erofgesat ka ginn, ass et eng Chance fir de Schued ze reparéieren an eventuell d'Äisplack ze retten.

De Schwéierpunkt sollt net nëmmen op déi aktuell Schmelz stoen, mee och op d'Vermeiden vun weider Schmelzen an Zukunft. D'Schmelz, déi mir elo gesinn, gouf virun Dausende vu Joer a Bewegung gesat, an déi zukünfteg Schmelz hänkt vun eiser Fäegkeet of, global Temperaturen ënner der 2 Celsius-Schwell ze halen.

Dës Etude bitt e Glanz vun Hoffnung am Kampf géint de Klimawandel. Andeems mir an der klenger Fënster vun der Geleeënheet handelen, kënne mir fäeg sinn d'Auswierkunge vu Schmelzen Äisplacken ze reduzéieren a vulnérabel Küstregioune vu Steigerung vum Mieresspigel ze schützen.

Quellen:

- NASA

- Etude duerchgefouert vun [Fuerscher / Organisatioun]

- Benotzungsconditiounen a Privatsphär Notiz.