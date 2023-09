Neandertaler an Denisovans: Hiren dauerhaften Afloss op eis

By

Neandertaler an Denisovans, antike mënschleche Familljemembere vum Homo sapiens, hunn weider e wesentlechen Impakt op eis genetesch Make-up. Rezent Fortschrëtter am Beräich vun der antiker DNA Fuerschung hunn d'Wëssenschaftler erlaabt faszinéierend Abléck z'entdecken wéi d'Eegeschafte vun dësen antike Cousine eis haut formen. Dës Entdeckungen reeche vun hiren Effekter op Fruchtbarkeet an Immunsystemer bis hiren Afloss op wéi eis Kierper op Virussen wéi COVID-19 reagéieren.

D'Studie vun der aler DNA huet eist Verständnis vun der mënschlecher Evolutioun revolutionéiert. Virdrun hunn d'Wëssenschaftler op d'Form an d'Gréisst vun der Schanken vertraut fir iwwer antike Mënschen ze léieren. Wéi och ëmmer, mat der Fäegkeet Fragmenter vun aler DNA zesummenzebréngen, konnten d'Fuerscher genetesch Verännerungen entdecken, déi mat der Zäit geschitt sinn, wat eis Vorfahren erlaabt un nei Ëmfeld unzepassen.

Eng bemierkenswäert Entdeckung ass datt Individuen aus verschiddene Regiounen ënnerschiddlech Quantitéiten un Neandertaler an Denisovan DNA droen. Afrikanesch Populatiounen, zum Beispill, hunn wéineg bis keng Neandertaler DNA, während déi vun europäeschen oder asiateschen Hannergrënn 1% bis 2% hunn. A Melanesien stellt den Denisovan DNA awer 4% bis 6% vum genetesche Material vun der Bevëlkerung aus.

Och wann et onbedéngt ka schéngen, huet dës genetesch Ierfschaft konkret Auswierkungen op eis Gesondheet. Neandertaler DNA ass verbonne mat Autoimmunerkrankungen an e erhéicht Risiko vu Bluttgerinnung a Schlaganfall. Op der anerer Säit huet et och e puer Virdeeler geliwwert, sou wéi Immunitéit géint Krankheeten déi eis Homo sapiens Vorfahren begéint hunn wéi se aus Afrika migréiert hunn.

Den Impakt vun Neandertaler DNA erstreckt sech iwwer d'Gesondheet. Et ass verbonne mat verschiddenen Eegeschaften, dorënner Haut an Hoerfaarf, Verhalenseigenschaften, Schädelform, a souguer Schmerzempfindlechkeet. Zousätzlech, en Drëttel vun de Fraen an Europa droen en Neandertaler Rezeptor verbonne mat verstäerkter Fruchtbarkeet a reduzéierter Fehlgaass.

Och wa manner iwwer Denisovans bekannt ass, suggeréiert d'Fuerschung datt hir DNA zum Fettmetabolismus an d'Adaptatioun un héich Héichten bäidréit. Tibetaner, déi an niddereg-Sauerstoff Ëmfeld opbléien, droen eng Streck vun Denisovan DNA.

Dës Offenbarunge fuerderen d'Notioun eraus datt den Homo sapiens iwwer hir antike Familljememberen triumphéiert huet wéinst superior Technologie oder Verhalen. Neandertaler an Denisovans waren héich fortgeschratt a kulturell sophistikéiert. Amplaz gëtt ugeholl datt eis Fäegkeet fir iwwer eng breet Palette vun Ëmfeld ze verspreet eng entscheedend Roll an eisem Iwwerliewe gespillt huet.

Zesummegefaasst sinn d'Bäiträg vun Neandertaler an Denisovans zu eiser genetescher Make-up déif. Vun der Krankheetempfindlechkeet bis op kierperlech Eegeschaften, eis antike Koseng weider gestalten wien mir haut sinn. Déi lafend Studie vun antike DNA versprécht nach méi Abléck an eis gemeinsam Geschicht ze spären.

