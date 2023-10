Den Opstieg an de Fall vun der Malvinoxhosan Bioregion a Südafrika

Eng rezent Etude mam Titel "The Rise and Fall of the Malvinoxhosan (Malvinokaffric) Bioregion in South Africa: Evidence for Early-Middle Devonian Biocrises at the South Pole", publizéiert an Earth-Science Reviews, exploréiert d'Ausstierwen vu Mieresdéieren während der Fréi- Mëtt Devonian Period. Dës Period war duerch e méi waarme Klima a méi héije Mieresspigel charakteriséiert, mat enger grousser Landmass mam Numm Gondwana an der Géigend vum Südpol.

D'Fuerscher, gefouert vum Dr Cameron Penn-Clarke, hunn eng bedeitend Quantitéit vu fossille Daten gesammelt an analyséiert fir d'Origine an d'Verschwannen vun der Malvinoxhosan-Biota ze verstoen, eng Grupp vu Marinedéieren, déi a kille Waasser gedeeft hunn a verschidden Aarte vu Muschelen enthalen. Duerch fortgeschratt Datenanalysetechniken hunn se verschidde Schichten am antike Fiels identifizéiert, jidderee weist e Réckgang an der Unzuel vun de Marinedéierenaarten iwwer Zäit.

D'Etude huet verroden datt de Réckgang vun der Malvinoxhosan Biota mat Verännerungen am Mieresspigel a Klima korreléiert war. Wéi d'Klima erwiermt, sinn déi spezialiséiert, kal Waasser Malvinoxhosan Marinedéieren verschwonnen a goufen duerch méi generalistesch Arten ersat, déi u méi waarm Waasser ugepasst sinn. D'Verréckelung vum Mieresspigel huet d'natierlech Ozeanbarrière gestéiert, wat et erlaabt datt méi waarm Waasser aus Regiounen méi no beim Equator eran fléissen an zu der Kolonisatioun vu méi waarme Waasseraarten gefouert hunn.

D'Ausstierwen vun der Malvinoxhosan-Biota huet zu engem Zesummebroch vu polaren Ökosystemer gefouert, aus deenen d'Biodiversitéit sech ni erholl huet. D'Fuerschung hindeit datt d'kombinéiert Effekter vun Ännerungen am Mieresspigel an Temperatur d'Haaptfaktoren hannert dësem Ausstierwen Event waren. Et ass nach ëmmer onsécher ob dëst Ausstierwenevent mat aneren an der fréi-Mëtt-Devonian Period korreléiert ass, well Altersinferenzen fehlen.

D'Etude beliicht och d'Schwachheet vu polare Ëmfeld an Ökosystemer fir Ännerungen am Mieresspigel an der Temperatur. Verständnis vun de vergaangene Ausstierwen Eventer kann wäertvoll Abléck an déi aktuell Biodiversitéitskris ubidden, déi mir haut stellen.

Quellen:

