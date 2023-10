Nei Fuerschung iwwer Hip Chirurgie weist exzellent Resultater

Fuerschung duerchgefouert vum Dr Karen Mullins an Dr David Filan um UPMC Whitfield zu Waterford huet Unerkennung fir seng banebrytend Erkenntnisser am Beräich vun Hip Chirurgie gewonnen. D'Fuerschung, presentéiert vum orthopädesche Hip Chirurg Här Patrick Carton op enger internationaler Sportsmedizin Konferenz zu Groussbritannien, konzentréiert sech op déi positiv Auswierkunge vun der Keyhole Chirurgie fir chronesch Hip Verletzungen.

D'Studie iwwerpréift Hip Impingement, e mechanesche Problem verursaacht duerch d'Opbau vu Knach op de Kugel a Socket Komponente vum Hipgelenk. Dësen Zoustand féiert dacks zu labral Tréinen, Knorpelschued an e erhéicht Risiko vun Osteoarthritis. D'Patienten erliewen typesch Steifheit, Klick, a stierwen Péng an der Leescht, souwéi persistent Schmäerzen an der Hëfte an am ënneschte Réck.

D'Fuerschung huet och déi zousätzlech Komplikatioune beliicht, déi aus Hip Dysplasie entstinn, wou d'Hüttsocket ze flaach ass. An esou Fäll kënnen d'Patienten e totalen Hip Ersatz oder eng peri-acetabulär Osteotomie (PAO) erfuerderen, wat d'chirurgesch Broch vum Becken an d'Reorientéierung vun der Hip Socket involvéiert.

Wéi och ëmmer, d'Etude huet gewisen datt dem Här Patrick Carton seng fortgeschratt chirurgesch Behandlung op UPMC Whitfield eng manner invasiv Optioun bitt. Dës Technik beinhalt d'Entfernung vum problemateschen Knach an d'Reparatur vum Gelenkgewebe wärend d'Hüftstabilitéit behalen.

D'Resultater vun der Studie, presentéiert vum Dr Karen Mullins op der Konferenz vun der British Association for Sport and Exercise Medicine (BASEM) zu Manchester, hunn d'Effektivitéit vun dëser Prozedur bewisen. No 10 Joer hunn 90% vun de Patienten, déi Chirurgie gemaach hunn, keng total Hip Ersatz oder PAO erfuerderen. D'Patienten hunn och bedeitend Verbesserungen am Schmerz an alldeeglechen Aktivitéiten gemellt, wéi och en héije Niveau vun Zefriddenheet mat hiren Resultater.

De Mr. Hien huet erkläert datt Hip Konservatiounstechniken erfollegräich beweisen fir verschidde Hipbedéngungen ze behandelen, dorënner Hip Arthritis.

Als Conclusioun huet dës Fuerschung iwwer Hip-Chirurgie de positiven Impakt vun der Keyhole Chirurgie bewisen fir chronesch Hip Verletzungen unzegoen. D'Resultater bidden eng verspriechend Alternativ zu méi invasiv Prozeduren, wéi zum Beispill total Hip Ersatz, a bidden Patienten eng verbessert Schmerzrelief a funktionell Resultater.

Quellen:

– Dr Karen Mullins, Dr David Filan, Mr Patrick Carton