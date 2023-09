Waasser kucken Satellit erfaasst Erwiermung Ozean virun der Küst vu Kalifornien

Eng Zesummenaarbecht tëscht der NASA an der franséischer Weltraumagence, CNES, huet d'Surface Water and Ocean Topography (SWOT) Satellittemissioun entwéckelt, déi fäeg ass Ozeanfeatures ze moossen, dorënner El Niño, mat onendlechen Detail. De Ka-Band Radar Interferometer (KaRIn) Instrument vum Satellit huet d'Fähigkeit fir Mieroberflächehéichten no bei de Küstelinnen ze moossen, wat wäertvoll Informatioun fir Fuerscher a Prognosen ubitt.

El Niño, e periodesche Klimaphenomen, ass duerch méi héije Mieresspigel a méi waarm Ozeantemperaturen laanscht d'westlech Küst vun Amerika charakteriséiert. D'waarm Ozeanwaasser vum entwéckele El Niño verännert sech nërdlech laanscht d'östlech Pazifik Ozean Küstlinnen, interagéiert mat enger persistent Marine Hëtztwell. Dës waarm Waasser hunn viru kuerzem d'Entwécklung vum Hurrikan Hilary beaflosst.

D'Visualiséierung vum SWOT-Satellit vu Mieroberflächenhéicht virun der US-Westküst am August weist méi héich wéi duerchschnëttlech Héichten a rout an orange, wat méi waarmt Waasser ugeet, a méi niddereg wéi duerchschnëttlech Héichten a blo a gréng. Mieresspigel tendéieren méi héich op Plazen mat méi waarmem Waasser, well Waasser erweidert wann et erwiermt.

D'Messungen, déi vun der SWOT-Satellitmissioun gemaach goufen, bidden eng ëmfaassend Vue op d'Ozeanen vum Planéit a Séisswaasserséi a Flëss. D'Donnéeën, déi vum SWOT gesammelt ginn, wäerte wäertvoll sinn fir Fuerscher a Prognosen fir d'Entwécklung an de Fortschrëtt vu Phänomener wéi El Niño ze studéieren. Am September Ausbléck huet d'US National Oceanic and Atmospheric Administration e staarken El Niño fir de kommende Wanter virausgesot, mat méi wéi 70% Chance.

Den El Niño ass och mat der Schwächung vum equatorialen Passagéier verbonnen a ka méi kill, naass Konditiounen an den USA Südwesten an Dréchent an Länner am westleche Pazifik bréngen, wéi Indonesien an Australien.

