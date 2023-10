SpaceX's Falcon Heavy Rocket Set fir d'NASA's Psyche Asteroid Missioun ze starten

SpaceX Falcon Heavy Rakéit ass geplangt fir d'NASA's Psyche Asteroid Missioun haut ze starten, wann d'Wieder et erlaabt. De Start soll am Kennedy Space Center vun der NASA a Florida um 10:19 Auer EDT stattfannen. Wéi och ëmmer, et gëtt eng 40% Chance fir ongënschteg Wiederkonditiounen op der Space Coast, wat de Start beaflosse kann.

Wann de Start esou geplangt ass, ginn déi zwee Säiteboostere vum Falcon Heavy op d'Äerd zréck fir eng Landung op der Cape Canaveral Space Force Station. Dëst wäert de véierte Start a Landung fir all Booster markéieren. Den zentrale Kärbooster, op der anerer Säit, gëtt fir déi éischt an eenzeg Kéier benotzt a gëtt an den Atlanteschen Ozean verworf.

Nom Ophiewe wäert d'Falcon Heavy iewescht Stuf d'Psyche Raumschëff an de Weltraum droen an et ongeféier 62.5 Minutte nom Start ofsetzen. D'Raumschëff wäert dann op eng Deep-Raumrees op Psyche starten, e metalleschen Asteroid an der Haaptasteroidegurt tëscht Mars a Jupiter. D'Wëssenschaftler gleewen datt d'Psyche den ausgesate Kär vun engem antike Protoplanéit ka sinn, wat eng eenzegaarteg Méiglechkeet fir Exploratioun ubitt.

Beim Erreechen vun hirem Zil am Joer 2029, wäert Psyche den Asteroid aus der Ëmlafbunn fir ongeféier zwee Joer studéieren. Dës Missioun huet bedeitend Implikatioune fir eist Verständnis vun der Planéitbildung an der Zesummesetzung vun Himmelskierper.

Wann de Start vun haut net erfollegräich ass wéinst Wieder oder technesche Probleemer, SpaceX an NASA hunn e puer alldeeglech Ophiewe Méiglechkeeten bis de 25. Oktober fir en anere Versuch ze maachen.

D'Falcon Heavy, momentan déi zweetstäerkst Rakéit a Betrib, huet en erfollegräiche Rekord mat siwe Flich bis haut. Wéi och ëmmer, dëst wäert déi éischt Missioun vun der Rakéit fir d'NASA markéieren.

Quellen:

- NASA

- SpaceX