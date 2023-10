By

Dem NASA säin neie Moundrover Prototyp, VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover), huet erfollegräich en Hindernisscours ofgeschloss, deen de robusten Terrain vun der Mounduewerfläch simuléiert. De Rover soll am November 2024 u Bord vun enger SpaceX Falcon Heavy Rakéit op de Moundsüdpol starten.

Fir dem VIPER seng Mobilitéit ze testen, hunn Ingenieuren am Glenn Research Center vun der NASA zu Cleveland e simuléiert Moundëmfeld mat grousse Fielsen, steile Steigungen an déiwe Krateren erstallt. De Rover wäert op Mons Mouton landen, e Bierg no beim Moundsüdpol, a wäert d'Aufgab kréien d'Moundëmfeld fir zukünfteg Artemis Programm Landungsplazauswiel während senger ongeféier 100 Deeg Missioun ze charakteriséieren.

D'NASA huet e Video vun de rezente Mobilitéitstester vum Rover gedeelt, wat seng Fäegkeet demonstréiert fir potenziell Erausfuerderungen ze iwwerwannen, déi et op der Mounduewerfläch wäert stellen. D'Tester enthalen Manöveren duerch steile Steigungen, Krateren duerchkreest, a Schnellsand-ähnleche Buedem navigéieren. Den erfollegräichen Ofschloss vun dësen Tester weist datt VIPER gutt ausgestatt ass fir de robusten Terrain vum Mound ze entdecken.

Als Deel vum NASA's Artemis Programm, deen zielt fir eng permanent Mound Siidlung ze etabléieren, wäert VIPER eng entscheedend Roll spillen fir Plazen ze identifizéieren wou Waasser an aner Ressourcen extrahéiert kënne ginn fir laang Dauer Openthalt um Mound z'ënnerstëtzen. Zousätzlech probéiert d'VIPER Missioun d'Origine vu gefruerene Waasser an aner liichtflüchtege Substanzen um Mound z'entdecken, hir Erhaalung iwwer Milliarde vu Joer, an hir Flucht aus dem Moundbuedem.

D'Ingenieuren am Johnson Space Center vun der NASA zu Houston hunn och dem VIPER säi leschte Wëssenschaftsinstrument getest, de Regolith Ice Drill for Exploring New Terrain (TRIDENT). TRIDENT ass e Rotary Percussive Buer dee benotzt gëtt fir Buedemschnëtter vu bis zu dräi Féiss ënner der Mounduewerfläch zréckzekommen. Dëst Instrument wäert wäertvoll Daten iwwer d'Kraaft, d'Kompaktheet an d'Temperatur vum Moundbuedem ubidden.

Déi erfollegräich Ofschloss vun de VIPER Mobilitéitstester an d'Integratioun vu sengem definitive Wëssenschaftsinstrument bréngen d'NASA e Schrëtt méi no fir d'Geheimnisser vum Südpol vum Mound ze spären an de Wee fir zukünfteg Moundfuerschung ze maachen.

