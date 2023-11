Entdeckt nei Grenzen: NASA fänkt op véiert All-Female Spacewalk

D'NASA huet d'Geschicht nach eng Kéier gemaach wéi d'Astronauten Jasmin Moghbeli a Loral O'Hara op déi véiert-jee all-weiblech Spacewalk vun der Weltraumagence ugefaang hunn. Dës banebriechend Missioun huet net nëmmen kritesch Ënnerhaltsaufgaben op der International Space Station (ISS) involvéiert, awer et huet och déi wuessend Inklusivitéit an Diversitéit am Feld vun der Weltraumfuerschung gewisen.

D'Haaptziel vun dëser sechs Stonne Raumwanderung war d'Radio Frequenzgruppe, eng Elektronikbox, aus der Statioun ze läschen. Dës Këscht gouf temporär gestoppt nodeems eng falsch Kommunikatiounsantenne am Dezember 2021 ersat gouf. Zousätzlech goufen de Moghbeli an den O'Hara opgefuerdert eng vun den 12 Trundle Lagerversammlungen op der Solar Alpha Rotary Gelenk ze ersetzen, entscheedend fir d'Solararrays vun der Gare z'erméiglechen. d'Sonn ze verfolgen an Elektrizitéit ze generéieren.

Ursprénglech fir den 20. Oktober geplangt, gouf dës historesch Raumwanderung verspéit wéinst engem Ammoniak-Kühlmittellek um russesche Nauka-Modul. Russesch Kosmonauten hunn de 25. Oktober eng spéider Spacewalk gemaach fir d'Quell vum Leck z'identifizéieren, fir d'Sécherheet an d'Stabilitéit vun der ISS ze garantéieren.

Wärend dës Missioun déi véiert all-weiblech Spacewalk an der Geschicht vun der NASA markéiert huet, war et déi éischt ouni déi pionéierend Astronauten Christina Koch an Jessica Meir, déi déi dräi virdru fäerdeg gemaach hunn. Wéi och ëmmer, d'NASA huet de Public verséchert datt dës Erreeche just den Ufank ass.

Wéi d'NASA weider an der Weltraumfuerschung weider geet, bleift d'Agence engagéiert fir hiren Astronautekorps ze diversifizéieren an méi Fraen z'erméiglechen, sech fett an de Kosmos z'entwéckelen. Dës Missioun setzt e Präzedenz fir zukünfteg all-weiblech Raumwanderungen, well d'NASA beméit méi Méiglechkeete fir Fraen ze kreéieren fir hir Expertise a Fäegkeeten zu der lafender Exploratioun an Entdeckung bäizedroen, déi iwwer d'Äerdatmosphär läit.

Froen an Froe Froen (FAQ)

1. Wéivill all-weiblech Raumwanderungen goufen et an der Geschicht vun der NASA?

Dës rezent Spacewalk markéiert déi véiert all-weiblech Spacewalk an der NASA Geschicht.

2. Wat war d'Zil vum Spacewalk?

D'Astronaute kruten haaptsächlech d'Aufgab fir eng Elektronikkëscht ze läschen an eng Trundle-Lagerversammlung ze ersetzen, souwuel entscheedend fir den Ënnerhalt an de Fonctionnement vun der International Space Station.

3. Firwat gouf de Spacewalk verspéit?

De Spacewalk gouf ausgestallt wéinst engem Ammoniak-Kühlmittelleck um russesche Nauka-Modul, wat eng separat Missioun erfuerdert huet fir d'Fro z'identifizéieren an ze léisen ier se sécher weidergoen.

4. Ginn et an Zukunft méi Raumwanderungen fir all Fra?

D'NASA huet bestätegt datt dës Missioun just den Ufank ass an datt méi Frae Spacewalker an der Zukunft op d'exklusiv Lëscht vun all-weiblech Spacewalker bäigefüügt ginn, well d'Agence weider seng Exploratioun vum Weltraum fortgeet.