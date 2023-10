By

Chinesesch Astronauten u Bord vun der Tiangong Raumstatioun hunn en interessanten Experiment gemaach mat oppene Flamen a Mikrogravitatioun. Wärend engem Live Virtrag den 21. September hunn d'Astronauten Gui Haichao an Zhu Yangzhu eng Käerz beliicht fir ze demonstréieren wéi Flamen am Weltall verbrennen. D'Flämme ware bal kugelfërmeg ausgesinn, am Géigesaz zu den tréinefërmege Flamen, déi op der Äerd observéiert goufen.

Op der Äerd gëtt d'Form vun de Flamen aus beliichte Käerzen duerch d'Schweess-Undriff Konvektioun bestëmmt, wou waarm Loft eropgeet a kal Loft erofgeet. Wéi och ëmmer, an der Mikrogravitatiounsëmfeld vun enger gerénger Äerdëmlafbunn ass dëse Verbrennungskonvektiounsstroum schwaach. Als Resultat diffusen d'Flamen an all Richtungen, bilden kugelfërmeg Feierbäll.

D'Käerzenexperiment war Deel vun der "Tiangong Klassesall" Initiativ, déi zielt fir Studenten a China iwwer Mikrogravitéit Phänomener ze educéieren. D'Astronauten interagéiert mat Studenten a fënnef Klassesäll uechter d'Land, a weisen verschidden Experimenter déi d'Ënnerscheeder a kierperleche Prozesser tëscht Äerd a Weltraum beliichten.

Et ass derwäert ze notéieren datt d'Benotzung vun oppene Flamen a brennbare Materialien op der International Space Station (ISS) strikt reglementéiert ass wéinst Feiersécherheetsmoossnamen. Fäll vu Käerzenexperimenter si seelen op der ISS, a Virsiichtsmoossname gi geholl fir potenziell Feier ze isoléieren an ze enthalen.

D'Bedeitung vu Feiersécherheetsmoossnamen u Bord vun der ISS entstanen aus engem gréissere Feierfall, deen op der russescher Raumstatioun Mir am Joer 1997 geschitt ass. Zënterhier ass d'Verbrennung an der Mikrogravitatioun de Sujet vu villen Experimenter op der ISS, déi typesch mat speziell entwéckelter Verbrennung duerchgefouert goufen. integréiert Rack.

D'Tiangong Raumstatioun huet och säin eegene Combustion Experiment Rack (CER) fir seriö Fuerschung an dësem Beräich ze maachen. Andeems Dir d'Behuele vu Flamen an der Mikrogravitatioun studéiert, zielen d'Wëssenschaftler eist Verständnis vu Verbrennungsprozesser ze verbesseren an méi sécher Technologien fir Weltraumfuerschung z'entwéckelen.

Source: Space.com